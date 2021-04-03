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Eljif Elmas'ın manejeri konuştu: Bugün itibariyle 40 milyon Euro

03.04.2021 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eljif Elmas'ın menajeri Gardi, Makedon futbolcunun Almanya maçında attığı gol ve genel performansı hakkında konuştu. Gattuso'nun elinde bir mücevher olduğunu belirten yıldız ismin menajeri, "Eljif Elmas bugün itibariyle 40 milyon Euro değerinde bir futbolcu" dedi.

Eljif Elmas'ın manejeri konuştu: Bugün itibariyle 40 milyon Euro

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Kuzey Makedonya'nın, Almanya'yı 2-1 mağlup ettiği maçta 85. dakikada galibiyet golünü atan Eljif Elmas hakkında menajeri Gardi konuştu.

Elif Elmas'ın menajeri Gardi, Makedon futbolcunun bugün yaklaşık 40 milyon Euro değerinde olduğunu ve Gattuso'nun bir mücevhere sahip olduğunu söyledi.

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"ELJİF ELMAS 40 MİLYON EURO"

Gardi, yaptığı açıklamalarda "Eljif Elmas, Napoli'ye geldiğinde Ancelotti ile çalışıyordu. Şimdi Gattuso ile çalışıyor. İki farklı antrenör. Eljif Elmas sol içte oynamayı daha çok seviyor ve buna daha yatkın. Gattuso'nun elinde bir mücevher var. Bence tam olarak onu nasıl kullanacağını bilmiyor. Eljif Elmas bugün itibariyle 40 milyon Euro değerinde bir futbolcu" ifadelerini kullandı.

(FUTBOL ARENA)


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