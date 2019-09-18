Eljif Elmas'lı Napoli son şampiyon Liverpool'u devirdi

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Napoli, San Paolo Stadyumu'nda İngiliz devi Liverpool'u konuk etti. Eljif Elmas'ın 75. dakikada oyuna dahil olduğu karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Ev sahibi Napoli, 82. dakikada Dries Mertens'in penaltıdan attığı golle maçta 1-0 öne geçti. 90+2'de tecrübeli golcü Fernando Llorente skoru tayin eden golü kaydetti.

Napoli ikinci haftada Genk ile deplasmanda karşılaşacak. Liverpool ise sahasında Salzburg'u konuk edecek.

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TOPLU SONUÇLAR

Olympique Lyon 1-1 Zenit

Inter 1-1 Slavia Prag

Salzburg 6-2 Genk

Dortmund 0-0 Barcelona

Benfica 1-2 Leipzig

Ajax 3-0 Lille

Chelsea 0-1 Valencia

