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Eljif Elmas'lı Napoli son şampiyon Liverpool'u devirdi

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 18.09.2019 08:13 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Napoli, son şampiyon Liverpool'u ağırladı. Eljif Elmas'ın da formasını terlettiği İtalyan temsilcisi, İngiliz ekibini 2-0 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Napoli, San Paolo Stadyumu'nda İngiliz devi Liverpool'u konuk etti. Eljif Elmas'ın 75. dakikada oyuna dahil olduğu karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Ev sahibi Napoli, 82. dakikada Dries Mertens'in penaltıdan attığı golle maçta 1-0 öne geçti. 90+2'de tecrübeli golcü Fernando Llorente skoru tayin eden golü kaydetti.

Napoli ikinci haftada Genk ile deplasmanda karşılaşacak. Liverpool ise sahasında Salzburg'u konuk edecek.

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TOPLU SONUÇLAR

Olympique Lyon 1-1 Zenit
Inter 1-1 Slavia Prag
Salzburg 6-2 Genk
Dortmund 0-0 Barcelona
Benfica 1-2 Leipzig
Ajax 3-0 Lille
Chelsea 0-1 Valencia

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Anahtar Kelimeler:
napoli Liverpool Şampiyonlar Ligi UEFA

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