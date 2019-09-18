Eljif Elmas'lı Napoli son şampiyon Liverpool'u devirdi

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Napoli, San Paolo Stadyumu'nda İngiliz devi Liverpool'u konuk etti. Eljif Elmas'ın 75. dakikada oyuna dahil olduğu karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Ev sahibi Napoli, 82. dakikada Dries Mertens'in penaltıdan attığı golle maçta 1-0 öne geçti. 90+2'de tecrübeli golcü Fernando Llorente skoru tayin eden golü kaydetti.
Napoli ikinci haftada Genk ile deplasmanda karşılaşacak. Liverpool ise sahasında Salzburg'u konuk edecek.
İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TOPLU SONUÇLAR
Olympique Lyon 1-1 Zenit
Inter 1-1 Slavia Prag
Salzburg 6-2 Genk
Dortmund 0-0 Barcelona
Benfica 1-2 Leipzig
Ajax 3-0 Lille
Chelsea 0-1 Valencia
Bir annenin bedduası ile ortaya çıkan doğa harikası
Doğa tutkusu için işinden vazgeçti! Asıl mesleği bakın neymiş
Şok cihazlı, demirli, sopalı meydan kavgası: 5 yaralı
Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı
'Artık yeter! İlla ölmem mi gerekiyor?'
İşte antibiyotik kullanırken uzak durulması gereken besinler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum