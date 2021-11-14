SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Almanya
  4. Eljif Elmas, Makedonya'yı play-off'a taşıdı!

Eljif Elmas, Makedonya'yı play-off'a taşıdı!

14.11.2021 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu son maçında Kuzey Makedonya, konuk ettiği İzlanda'yı 3-1 mağlup etti ve play-off'a kaldı.

Eljif Elmas, Makedonya'yı play-off'a taşıdı!
Eljif Elmas

Eljif Elmas

MKD Kuzey Makedonya Cumhuriyeti
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Napoli
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu 10. karşılaşmasında Kuzey Makedonya, İzlanda'yı ağırladı.

Toshe Proeski Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Kuzey Makedonya'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Alioski ile 65. ve 87. dakikalarda Eljif Elmas kaydetti. İzlanda'nın tek sayısı ise 54. dakikada Thorsteinsson'dan geldi.

Bu sonucun ardından Kuzey Makedonya, puanını 18'e yükseltti ve 2. sırada yer alarak play-off oynamaya hak kazandı. İzlanda ise 9 puanla grubu tamamladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pazarda korkunç anlar! Bıçaklandı, tekme ve yumruklarla dövüldüPazarda korkunç anlar! Bıçaklandı, tekme ve yumruklarla dövüldü
PARTNER İki kez evlenmişti! İşte ünlü şarkıcının kızı İki kez evlenmişti! İşte ünlü şarkıcının kızı
Futbol tarihinin en ağır cezasını aldıFutbol tarihinin en ağır cezasını aldı
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Milli Futbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünyanın konuştuğu karar! Aşı olmayanlar sokağa çıkamayacak

Dünyanın konuştuğu karar! Aşı olmayanlar sokağa çıkamayacak

14 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

14 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

Kayınvalidem sürekli kayınpederimle birlikte olduğum iftiralarını atıyordu

Kayınvalidem sürekli kayınpederimle birlikte olduğum iftiralarını atıyordu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması

Bir devrin sonu! İşte alınan karar

Bir devrin sonu! İşte alınan karar

Annesi Dubai'ye gitti! Bikinili pozlarıyla olay oldu

Annesi Dubai'ye gitti! Bikinili pozlarıyla olay oldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Messi, sosyal medyada alay konusu oldu! İşte o paylaşımlar...

Messi, sosyal medyada alay konusu oldu! İşte o paylaşımlar...

Evde kondisyon kazanabileceğiniz en iyi eliptik bisiklet çeşitleri

Evde kondisyon kazanabileceğiniz en iyi eliptik bisiklet çeşitleri

Ronaldo gemileri yaktı! Ayrılık kararı...

Ronaldo gemileri yaktı! Ayrılık kararı...

Florya'da deprem! Kovuldular

Florya'da deprem! Kovuldular

Ali Koç'tan taraftarı çıldırtacak hamle

Ali Koç'tan taraftarı çıldırtacak hamle

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.