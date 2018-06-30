Eljif Elmas, Phillip Cocu'nun gözdesi olacak

Geçen sezon ikinci yarıdan itibaren takıma katılabilen ve sık sık bel ağrıları yüzünden sıkıntılar yaşayan 18 yaşındaki futbolcu, Phillip Cocu ile parlamayı hedefliyor.
Sakatlığı tamamen geçen Makedon yıldız, sezon boyunca forma savaşının içinde olacağının sinyallerini veriyor.
Cocu, genç yetenek Eljif Elmas ile yakından ilgileniyor. Hollandalı hoca, Makedon oyuncunun performansını dikkatli gözlerle izlerken, geçen sezonun ikinci yarısında lisansı çıkan Eljif'in bu sezon daha çok şans bulması bekleniyor.
Yetenekli futbolcu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması ile çıktığı 7 karşılaşmada 1 asistlik performans sergilemişti.
(SPORX)
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