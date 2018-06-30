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Eljif Elmas, Phillip Cocu'nun gözdesi olacak

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.06.2018 15:57 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla Makedonya'dan transfer edilen ancak bir türlü istenileni veremeyen genç yetenek Eljif Elmas, Cocu'nun gözdesi olacak.

Eljif Elmas, Phillip Cocu'nun gözdesi olacak

Geçen sezon ikinci yarıdan itibaren takıma katılabilen ve sık sık bel ağrıları yüzünden sıkıntılar yaşayan 18 yaşındaki futbolcu, Phillip Cocu ile parlamayı hedefliyor.

Sakatlığı tamamen geçen Makedon yıldız, sezon boyunca forma savaşının içinde olacağının sinyallerini veriyor.

Cocu, genç yetenek Eljif Elmas ile yakından ilgileniyor. Hollandalı hoca, Makedon oyuncunun performansını dikkatli gözlerle izlerken, geçen sezonun ikinci yarısında lisansı çıkan Eljif'in bu sezon daha çok şans bulması bekleniyor.

Yetenekli futbolcu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması ile çıktığı 7 karşılaşmada 1 asistlik performans sergilemişti.

(SPORX)

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Anahtar Kelimeler:
Phillip Cocu Fenerbahçe Eljif Elmas

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