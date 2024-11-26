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  4. Elle gecesinde son hali gündem oldu! Sinem Kobal'dan makyajsız paylaşım

Elle gecesinde son hali gündem oldu! Sinem Kobal'dan makyajsız paylaşım

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.11.2024 15:36
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Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Sinem Kobal katıldığı Elle gecesinde yüzündeki değişimle gündeme gelince makyajsız paylaşım gecikmedi.

"Her Şeyin Başı Merkür"de rol alacak olan ünlü oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme geliyor.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Kobal geçtiğimiz akşam ELLE dergisinin 25. yılı için düzenlenen özel galaya katıldı.

Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal, bu kez de yeni görünümü ile dikkat çekti. Kobal'ın değişen görünümü, kimileri estetik operasyonlara kimileri ise kilo vermeye bağladı.

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Çene dolgusu yaptırdığı iddiasıyla gündeme gelen Sinem Kobal'dan yeni bir hamle gecikmedi.

Yüzündeki değişimle dikkat çeken Kobal gündem olduğunu fark edince makyajsız halini paylaştı.

Kimse mini elbisesine bakmadı! Yüzünde... Kimse mini elbisesine bakmadı! Yüzünde...

SİNEM KOBAL'IN YENİ ROLÜ

'Her Şeyin Başı Merkür'deki rolünden bahseden Kobal, "Elif'i oynuyorum. Kendini kanıtlama yolculuğunda... Gazeteci olma hayali var. Zorluklarla karşılaşıyor, bir türlü mesleğine adım atamıyor. Tam her şeyden vazgeçtiği anda bir anda kendini bir gazetenin içinde buluyor. Hayal ettiği yerde değil ama astroloji tarafında buluyor. Sonrasında Elif'in yolculuğunu izliyoruz" demişti.

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Sinem Kobal
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