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Ellerinde palalarla eve girdiler, sonrası korkunç!

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İLGİNÇ HABERLER  | 30.07.2019 15:45 | Son Güncelleme

Güvenlik kameraları yaşananları anbean kaydetti, televizyon izleyen ev sakinleri palalı dört kişiyi görünce ne yapacağını bilemedi. Malezya'da maskeli hırsızlar ellerinde palalarla bir ailenin evine girip 10 bin dolarlık soygun yaptı.

Başkent Kuala Lumpur'da müstakil bir evde yaşayan aile, salonda televizyon izliyordu.

Yerel saatle 21.43'te hırsızlar duvardan atlayarak önce bahçeye, ardından da eve girdi.

Soygunculardan üçü salona geçerken, biri ise merdivenlerden yukarıya çıktı.

Maskeli hırsızlardan korkan ailenin küçük çocuğu, hemen babasının kucağına atladı. O sırada hırsızlardan biri salonda bulunan telefonu aldı.

Saldırganlar aileyi küçük oturma odasında toplayarak soygunu kolayca yapmayı amaçladı.

Soygunculardan biri salonda bulduğu çantayı karıştırarak içindeki değerli eşyaları aldı.

Bu sırada aralarından biri merdivenden üst kata çıkarken, üst kattaki soyguncunun da aşağıya inip, bir süre aşağıda kalıp daha sonra tekrar yukarı çıktığı görüldü.

Polis, soyguncuların her yerde arandığını belirterek, soygun sırasında eldiven kullandıkları için parmak izi bırakmadıklarını açıkladı. Aile fertlerinin sağlık durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.

Uluslararası medya, sekiz kişilik ailenin yaşadıklarını 'kabus' başlıklarıyla haberleştirdi. Aile fertlerinin sağlık durumları iyi.


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Anahtar Kelimeler:
pala dehşet soygun Malezya

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