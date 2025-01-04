Elleriyle tutmak zorunda kaldı! Hamilelik göbeğini gösterdi: Sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu: 'Nasıl ayakta duruyorsun?'

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyada "mamaeinformadaoficial" kullanıcı adıyla paylaşım yapan kadın doğuma kısa bir süre kalmışken hamileliğin göbeğinde yarattığı etkileri gösterdi. Hamile göbeğinin normalden daha büyük olduğunu iddia eden kadının paylaşımı kısa sürede kullanıcılar arasında popüler oldu.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Nasıl ayakta duruyorsun? Gerçekten dengede kalmak bile çok zor" yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bilmiyorum ama gerçekten çok rahatsız edici buldum" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "Sırtının ağrısını buradan bile hissedebiliyorum" yorumunda bulundu.