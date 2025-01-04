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Elleriyle tutmak zorunda kaldı! Hamilelik göbeğini gösterdi: Sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu: 'Nasıl ayakta duruyorsun?'

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
04.01.2025 11:17
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Sosyal medyadan bir kadın hamilelik göbeğini gösterince bir anda viral oldu. Sosyal medyada "mamaeinformadaoficial" kullanıcı adıyla paylaşım yapan kadın, kameranın karşısına geçtiğinde dengede durabilmek için göbeğini eliyle tutmak zorunda kaldı. O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Elleriyle tutmak zorunda kaldı! Hamilelik göbeğini gösterdi: Sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu: 'Nasıl ayakta duruyorsun?'

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyada "mamaeinformadaoficial" kullanıcı adıyla paylaşım yapan kadın doğuma kısa bir süre kalmışken hamileliğin göbeğinde yarattığı etkileri gösterdi. Hamile göbeğinin normalden daha büyük olduğunu iddia eden kadının paylaşımı kısa sürede kullanıcılar arasında popüler oldu.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Nasıl ayakta duruyorsun? Gerçekten dengede kalmak bile çok zor" yorumunu ekledi.

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Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bilmiyorum ama gerçekten çok rahatsız edici buldum" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "Sırtının ağrısını buradan bile hissedebiliyorum" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya hamilelik
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