Türkiye’de en çok sigara içen iller belli oldu!

TÜİK ve Sağlık Bakanlığı verilerine göre, sigara tüketimi bölgeler arasında büyük farklılıklar gösteriyor ve bazı iller öne çıkıyor.

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ: TRABZON VE RİZE ÖNDE

Karadeniz insanının çay kültürü ile özdeşleşen sigara alışkanlığı oldukça yüksek. Özellikle Trabzon ve Rize, kişi başına düşen sigara tüketiminde Türkiye genelinde ilk sıralarda yer alıyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ: ERZURUM VE MALATYA

Doğu Anadolu’da sigara tüketimi dikkat çekici seviyelerde. Erzurum ve Malatya, kış mevsiminde kapalı alanlarda geçirilen zamanın da etkisiyle yüksek tüketim oranına sahip iller arasında bulunuyor.

MARMARA BÖLGESİ: TEKİRDAĞ VE İSTANBUL

Nüfus yoğunluğu nedeniyle İstanbul sigara tüketiminde üst sıralarda yer alırken, kişi başına düşen tüketimde Tekirdağ, İstanbul’u geride bırakıyor. Marmara Bölgesi genel olarak sigara kullanımının yoğun olduğu bir bölge olarak öne çıkıyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: DİYARBAKIR VE GAZİANTEP

Genç nüfusun sigara kullanımındaki artışı dikkat çekerken, Diyarbakır ve Gaziantep, yüksek tüketim oranlarıyla bölgenin ön plana çıkan şehirleri arasında bulunuyor.

AKDENİZ BÖLGESİ: ADANA VE MERSİN

Sıcak iklime rağmen sigara kullanımının yoğun olduğu Akdeniz Bölgesi’nde Adana ve Mersin, Türkiye ortalamasının üzerinde sigara tüketimi ile dikkat çekiyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de sigara içenlerin oranı %28 civarında. Bu oran erkeklerde %41’e kadar çıkarken, kadınlarda %15-16 civarında seyrediyor.