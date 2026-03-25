Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Türkiye’de en çok sigara içen iller belli oldu!

TÜİK ve Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de sigara tüketimi bölgelere göre değişiyor. Sigara içme oranları Erkeklerde %41’e kadar çıkarken, kadınlarda %15-16 civarında seyrediyor. En çok sigara içilen iller ise haberimizde.

Çiğdem Berfin Sevinç

TÜİK ve Sağlık Bakanlığı verilerine göre, sigara tüketimi bölgeler arasında büyük farklılıklar gösteriyor ve bazı iller öne çıkıyor.

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ: TRABZON VE RİZE ÖNDE

Karadeniz insanının çay kültürü ile özdeşleşen sigara alışkanlığı oldukça yüksek. Özellikle Trabzon ve Rize, kişi başına düşen sigara tüketiminde Türkiye genelinde ilk sıralarda yer alıyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ: ERZURUM VE MALATYA

Doğu Anadolu’da sigara tüketimi dikkat çekici seviyelerde. Erzurum ve Malatya, kış mevsiminde kapalı alanlarda geçirilen zamanın da etkisiyle yüksek tüketim oranına sahip iller arasında bulunuyor.

MARMARA BÖLGESİ: TEKİRDAĞ VE İSTANBUL

Nüfus yoğunluğu nedeniyle İstanbul sigara tüketiminde üst sıralarda yer alırken, kişi başına düşen tüketimde Tekirdağ, İstanbul’u geride bırakıyor. Marmara Bölgesi genel olarak sigara kullanımının yoğun olduğu bir bölge olarak öne çıkıyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: DİYARBAKIR VE GAZİANTEP

Genç nüfusun sigara kullanımındaki artışı dikkat çekerken, Diyarbakır ve Gaziantep, yüksek tüketim oranlarıyla bölgenin ön plana çıkan şehirleri arasında bulunuyor.

AKDENİZ BÖLGESİ: ADANA VE MERSİN

Sıcak iklime rağmen sigara kullanımının yoğun olduğu Akdeniz Bölgesi’nde Adana ve Mersin, Türkiye ortalamasının üzerinde sigara tüketimi ile dikkat çekiyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de sigara içenlerin oranı %28 civarında. Bu oran erkeklerde %41’e kadar çıkarken, kadınlarda %15-16 civarında seyrediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erzurum'dan dünyaya: Hava ile temas edince sertleşiyorErzurum'dan dünyaya: Hava ile temas edince sertleşiyor
Aydın'da ele geçirildi! 600 yıllık altın işlemeliAydın'da ele geçirildi! 600 yıllık altın işlemeli

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
ABD basını duyurdu! Beyaz Saray'dan İran'a 15 maddelik ateşkes planı

ABD basını duyurdu! Beyaz Saray'dan İran'a 15 maddelik ateşkes planı

Trump açıkladı: "Uçak gemisine 100 füze fırlattılar"

Trump açıkladı: "Uçak gemisine 100 füze fırlattılar"

Avrupa futbolu bu haberi konuşuyor! Salah kendisi duyurdu: Maalesef o gün geldi...

Avrupa futbolu bu haberi konuşuyor! Salah kendisi duyurdu: Maalesef o gün geldi...

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda ünlü isime gözaltı kararı

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda ünlü isime gözaltı kararı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.