Elneny, Galatasaray'da oynamak istiyor

Mohamed Elneny'nin temsilcisi William D'avila, Mısırlı yıldızın Galatasaray'da oynamak istediğini söyledi.

Radyospor'da yayınlanan canlı yayına konuk olan D'avila, "Galatasaray çok büyük bir kulüp, Avrupa kupalarında iyi gidiyor ve Galatasaray her sene şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi. Elneny için güzel bir fırsat, o yüzden Galatasaray'da oynamayı istiyor" dedi.

"ANLAŞMA YAPABİLİR"

'Galatasaray, Mohamed Elneny'nin transferi için Arsenal'le görüşüyor mu?' sorusuna da yanıt veren D'avila, "İnanın bilmiyorum ama elbette ki Arsenal ile görüşmek lazım. Mohamed Elneny'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor, dolayısıyla ocak ayında avantajlı bir transfer olabilir ya da bir sonraki sezon adına bir takımla ön anlaşma yapabilir. Dolayısıyla bunu da düşünmek lazım çünkü önümüzdeki yaz serbest kalıyor" ifadelerini kullandı.

Bu sezon İngiliz ekibiyle 3 maçta sahaya çıkan 29 yaşındaki ön libero oyuncusu, 2019-2020 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymiş ve çıktığı 36 maçta 1 gol ve 4 asist ile oynamıştı.



