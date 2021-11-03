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Elneny, Galatasaray'da oynamak istiyor

03.11.2021 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Mohamed Elneny'nin temsilcisi William D'avila açıklamalarda bulundu.

Elneny, Galatasaray'da oynamak istiyor
Mohamed Elneny

Mohamed Elneny

MSR Mısır
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Arsenal
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Mohamed Elneny'nin temsilcisi William D'avila, Mısırlı yıldızın Galatasaray'da oynamak istediğini söyledi.

Radyospor'da yayınlanan canlı yayına konuk olan D'avila, "Galatasaray çok büyük bir kulüp, Avrupa kupalarında iyi gidiyor ve Galatasaray her sene şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi. Elneny için güzel bir fırsat, o yüzden Galatasaray'da oynamayı istiyor" dedi.

"ANLAŞMA YAPABİLİR"

'Galatasaray, Mohamed Elneny'nin transferi için Arsenal'le görüşüyor mu?' sorusuna da yanıt veren D'avila, "İnanın bilmiyorum ama elbette ki Arsenal ile görüşmek lazım. Mohamed Elneny'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor, dolayısıyla ocak ayında avantajlı bir transfer olabilir ya da bir sonraki sezon adına bir takımla ön anlaşma yapabilir. Dolayısıyla bunu da düşünmek lazım çünkü önümüzdeki yaz serbest kalıyor" ifadelerini kullandı.

Bu sezon İngiliz ekibiyle 3 maçta sahaya çıkan 29 yaşındaki ön libero oyuncusu, 2019-2020 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymiş ve çıktığı 36 maçta 1 gol ve 4 asist ile oynamıştı.


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Galatasaray Futbol Kulübü Arsenal FC
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