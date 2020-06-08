Elneny Komşu'ya gidiyor

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Yunanistan temsilcisi Olympiakos, Beşiktaş’ın Arsenal’den kiraladığı Muhammed Elneny’ye imza attırmak üzere... İngiliz ekibinin de gerekli kolaylığı yapacağı yazıldı.
Öte yandan İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre; CSKA Moskova, Cyle Larin için Beşiktaş’a 1.7 milyon euroluk resmi teklifi sundu. Siyah-Beyazlılar’ın bu öneriyi kabul etmesi bekleniyor.
Dün 29 yaşına giren Cenk Tosun, “Yabancı sınırı yokken Avrupa’ya Türk futbolcu verdiğimiz kadar daha önceleri vermedik. Neden değiştirilsin ki bu kural? Türk futbolcusunun kendisini daha çok idmana vermesi için ideal” dedi.
Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra çalışmalarına bireysel olarak devam eden Karius’a talip çıkmadı. Alman file bekçisi, Liverpool’da da istenmiyor. Son olarak genç oyuncuya Göztepe’nin talip olduğu iddia edildi. (AKŞAM)
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