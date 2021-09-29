Elon Musk: Grimes ile yarı yarıya ayrıldık

Üç yıldır aşk yaşayan Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Elon Musk ile şarkıcı Grimes'ın ilişkisi bitti. Musk, ayrılık haberini ABD medyasında verdiği röportajda verdi.

ÇOCUKLARINI BİRLİKTE BÜYÜTECEKLER

"Grimes ile yarı yarıya ayrıldık." diyen Elon Musk, eski sevgilisinin hala kendisine ait Kaliforniya'daki evinde yaşadığını belirtti. Musk ayrıca Grimes ile 1 yaşındaki çocuklarını da beraber büyütmeye devam edeceklerini ifade etti.

ABD'li girişimci, daha sonra şu ifadeleri kullandı:

Tesla ve SpaceX'teki işlerim nedeniyle zamanımın çoğunu Teksas'ta ya da yurt dışına seyahat ederek geçirmek zorunda kalıyorum, Grimes ise kendi işi nedeniyle Los Angeles'ta bulunuyor.



Kanadalı şarkıcı Grimes ise konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.



