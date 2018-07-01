SPOR

Elvis Manu, Akhisar Belediyespor'da

AKHİSAR BELEDİYESPOR HABERLERİ  | 01.07.2018 21:09 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği’nde forma giyen Elvis Manu’yu 3 yıllığına renklerine bağladı.

Elvis Manu, Akhisar Belediyespor'da

Gana asıllı Hollandalı futbolcu Feyenoord, Excelsior, SC Cambuur, Brighton, Huddersfield, Go Ahead Eagles ve Gençlerbirliği formalarını giydi. Kariyeri boyunca 166 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu 51 gol ve 14 asist kaydetti.

Orta sahanın sol ve sağ kanatlarında görev yapan deneyimli oyuncu geçtiğimiz sezon Süper Lig’de 24 maçta 4 gol ve 2 asist üretti.

Hollanda Milli Takımı'nın genç yaş kategorilerinde 12 kez forma giyen Manu, bu maçlarda 1 gol kaydetti.

Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Hüseyin Eryüksel ve yönetim kurulu üyeleri Harun Eryüksel, Süleyman İşçi, Şerafettin İşçi, Mutlu Özdemir ve İbrahim Evren Acar katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Elvis Manu Akhisar Belediyespor Gençlerbirliği

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