Emanet dizisinin Seher’i Sıla Türkoğlu diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Sıla Türkoğlu olayı ne?

Emanet dizisinde Seher karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu'nun diziden ayrıldığı söylentileri birçok izleyicinin gündemine oturdu. Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Emanet dizisi hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı ve dizinin yıldızı Sıla Türkoğlu'nun diziden ayrıldığı belirtildi. İzleyiciler, 'Sıla Türkoğlu Emanet dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı?' gibi soruların yanıtlarını arıyor. Peki, Emanet dizisinin Seher’i Sıla Türkoğlu diziden ayrıldı mı? Sıla Türkoğlu neden ayrıldı?

SILA TÜRKOĞLU EMANET DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

Emanet dizisindeki flaş ayrılık Sıla Türkoğlu'dan geldi. Dizinin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun 3. sezonda yer almak istemediğini yapımcı şirkete bildirdiği, hikayesi ve sözleşmesi devam eden oyuncunun bu isteğinin şirket tarafından kabul edilmediği öğrenildi.

Üç sezondur devam diziden ayrılma kararı alan oyuncu, sözleşmesinin hemen sonlandırılmasını istedi. Şirket, hikayesi devam ettiği için bu isteğini kabul etmeyince, Sıla Türkoğlu dizinin sezon finali çekimlerine katılmadı. Şirket, Mart ayı sonunda çekilen sezon finalini dublörle tamamladı. Sıla Türkoğlu'nun sezon finalinden sonra, bu aybaşında yapılan 3.sezon tanıtım çekimlerine de katılmadığı ortaya çıktı.

SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?

Sıla Türkoğlu, 18 Nisan 1999 İzmir Bornova doğumlu Türk Oyuncudur.

Oyunculuğa 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle başladı. 2019’da yoluna devam ederek, Yemin dizisinde Suna karakterini, 2020’de Emanet dizisinde Seher karakterini canlandırmaktadır.

