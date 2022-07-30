Emanet dizisinin Seher'i Sıla Türkoğlu göğüs dekolteli süper minisiyle dudak uçuklattı! "Ortalık alev aldı"

Emanet dizisinin sezon finali çekimlerine katılmayan ve dizinin yapım ekibiyle sorun yaşadığı gerekçesiyle diziden ayrılan Sıla Türkoğlu, Instagram pozlarıyla dudak uçuklatıyor. Diziden ayrıldıktan sonra özel hayatıyla ilgili paylaşımlarıyla dikkat çeken Türkoğlu, göğüs dekolteli pozlarıyla mest etti.

CEUSR POZLARIYLA SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Son dönemlerde sık sık özel hayatına ilişkin pozlarıyla sosyal medyada paylaşımlarda bulunan Sıla Türkoğlu, takipçilerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Son olarak yeşil mini eteğiyle ve göğüs dekolteli blüzüyle poz veren güzel oyuncu, takipçilerinin yüreklerini hoplattı.

Sıla Türkoğlu'nun pozlarına binlerce kişi beğeni ve yorum yağdırdı.

Takipçileri güzel oyuncunun pozlarının altına, "Seni gördüm günüm güzelleşti" ve "Yakıyorsun yine ortalığı" şeklinde yorumlarda bulundu.

Sıla Türkoğlu, oyunculuğa 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle başladı.

2019’da, Yemin dizisinde Suna karakterini, 7 Eylül 2020’de Kanal 7'de yayınlanmaya başlayan Emanet dizisinde Seher karakterini canlandırdı.

Güzel oyuncu dizinin 416. bölümüyle Emanet dizisinden ayrıldı.

