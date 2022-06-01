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Emanet'in Duygu’su İpek Arkan'ın asıl mesleğini duyanlar şoke oldu! Gerçek yeteneği bakın neymiş...

01.06.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emanet dizisinde canlandırdığı Duygu karakteriyle milyonlar tarafından tanınan İpek Arkan, sosyal medya paylaşımlarıyla herkesi mest ediyor. Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken İpek Arkan'ın gerçek mesleğini duyanlar ise adeta şoke oldu.

Emanet'in Duygu’su İpek Arkan'ın asıl mesleğini duyanlar şoke oldu! Gerçek yeteneği bakın neymiş...

Emanet dizisinde canlandırdığı Duygu karakteriyle tüm Türkiye tarafından tanınan bir isim haline gelen İpek Arkan'ın özel hayatı hakkında bilgiler merak edilmeye başladı. Dizideki oyunculuğu ve performansıyla herkesin sevdiği isimler arasında yer alan güzel oyuncunun asıl mesleği ise duyanları şaşkına çevirdi.

POZLARIYLA RESMEN BÜYÜLÜYOR

Instagram hesabından 40 bin takipçisi bulunan İpek Arkan, güzelliğiyle adeta takipçilerinin yüreklerini hoplatıyor.

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Özel hayatıyla ilgili sosyal medya hesabından birçok paylaşım yapan güzel oyuncunun pozlarına binlerce beğeni ve yorum yağıyor.

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ASIL MESLEĞİNİ DUYANLAR ŞOKE OLDU

Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun olan ve Marmara Üniversitesi Resim Öğretmenliği bölümünü birincilikle tamamlayan güzel oyuncu İpek Arkan'ın gerçek mesleği dikkat çekti.

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Ailesinde birçok ressam olduğu öğrenilen İpek Arkan'ın asıl yeteneğinin resim yapmak olduğunu duyanlar oldukça şaşırdı.

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Arkan resim yaparken hissettikleriyle ilgili söyledikleriyle dikkat çekti. Arkan, "Resim yaparken anın hazzını o kadar derin hissediyorum ki, hayatımda, anda kalabildiğim sayılı aktivitelerden biri resim yapmak." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Emanet dizisi
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