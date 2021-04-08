Emanet ne zaman final yapacak? Açıklama bekleniyor...

Emanet dizisinin final yapacağı haberinin ardından dizinin izleyicileri final tarihini öğrenip dizinin kaç bölüm daha süreceğini anlamaya çalışmaya başladılar. Peki Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Emanet dizisi ne kaç bölüm daha sürecek?

EMANET DİZİSİ KAÇ BÖLÜM SÜRECEK?

Kanal 7 ekranlarında yayın hayatına devam eden ve yapımcılığını Karamel Yapım'ın üstlendiği Emanet dizisi, geçen yıldan bu yana tanıtım fragmanları ile güçlü bir günlük dizi olarak Kanal 7'de yayınlanmaya devam ediyor. Seyirci, Emanet dizisinin kaç bölüm daha devam edeceği, erken final olup olmayacağını bilmek istiyor. Emanet dizisi kaç bölüm devam edeceğine dair kesin bir bilgi yok. Ancak dizinin puan tablosu sürekli yükseliyor, "Emanet" dizisi sezon sonuna kadar sürebilir ve yaklaşık olar 160. bölüme kadar ulaşabilir.

EMANET NE ZAMAN BİTECEK? EMANET NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Kanal 7 genel olarak reyting oranları düşük de olsa dizilerini uzun süre senaryonun sonuna kadar yayınlayan bir kanaldır. Hint dizileri devam etse de gitmese de sonuna kadar devam ediyor. Diğer özel kanalların yaptıklarına rağmen en çok Kanal 7 ve TRT'nin dizilerine oldukça sahip çıktıklarını söyleyebiliriz. Emanet dizisini yayınlayan Kanal 7, muhtemelen sezon sonuna kadar 150'ye yakın bölüm yayınlayacak. Şimdilik, Emanet dizisinin sezon sonunda bitip bitmeyeceği veya yeni sezonda devam edip etmeyeceği konusunda net bir bilgi veremiyoruz. Ancak Yemin dizisinin üçüncü sezonuna başladığını hesaplarsak dizinin ikinci sezona kadar devam etmesi muhtemeldir.

