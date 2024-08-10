Embla Matilde Njerve güzelliğiyle dikkat çekmişti! Ünlü oyuncu Mert Yazıoğlu'ndan beğeni geldi

Paris Olimpiyat Oyunları devam ederken son günlerde adından sıkça söz ettiren bir genç yetenek Norveçli sırıkla atlama sporcusu Embla Matilde Njerve oldu. Njerve, performansıyla değil güzelliğiyle öne çıktı.

17 yaşındaki Embla Matilde Njerve, genç yaşına rağmen sırıkla atlamada büyük bir başarıya imza attı. 2022 yılında 15 yaşındayken Trondheim'de düzenlenen turnuvada 3.80 metre ile kategorisinde rekor kırarak adını duyurdu.

Ancak Njerve’yi gerçekten tanınır hale getiren olay, geçtiğimiz ay Slovakya'da düzenlenen Avrupa 18 Yaş Altı Şampiyonası'nda yarıştığı anlar oldu. Bir kullanıcı, "Norveçli kadınlar neden bu kadar güzel?" başlığıyla Njerve’yi paylaştı, video viral oldu.

Njerve'nin tüm dünyaya adını duyurmasının ardından yaşananlar karşısında "Aslında kendimi çok güzel bulmuyorum. Gösterilen ilgiden dolayı şaşkınım." dediği iddia edildi.

OYUNCU MERT YAZICIOĞLU'NDAN BEĞENİ GELDİ!

2007 doğumlu atlet, sosyal medyada iz bırakırken Türkiye'nin beğenilen oyuncularından Mert Yazıcoğlu'nun da dikkatini çekti. Yazıcıoğlu, 17 yaşındaki Embla Matilde Njerve'nin pozunu beğendi.

Beğeni sonrası takipçilerinden 'Yeni bir aşk mı?' gibi yorumlar yapıldı. 31 yaşındaki Yazıcıoğlu son olarak meslektaşı Dilan Çiçek Deniz ile kısa bir birliktelik yaşamıştı.