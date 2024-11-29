Emekli olup Bodrum'a yerleşmişti! Fenomen sunucu Yalçın Çakır'ın son hali gündem oldu! Gözlerden uzak bir hayat yaşıyor...

Flash TV'de sunduğu programlarla hafızalarımıza yer edinen Yalçın Çakır uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Düzlem Ayna, Yüzyüze, Flaş Ekip, Evlat Acısı, Evlat Hasreti. Acı Umut, Buna da Şükür, Yalan Yok, Yalan Testi, Yalçın Çakır ile Yüzleşme, Aradakiler, İş Peşinde ve Pozitif Reality programlarıyla tanınan Yalçın Abi, Melek Subaşı karakteri ve yalan makinesiyle akıllara kazınmıştı.

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI!

Son olarak 2017 yılında Beyaz TV'ye transfer olan fakat burada emekli olup Bodrum'a taşınan ve fotoğrafçılık yapmaya başlayan ünlü isim merak ediliyordu.

Gözlerden uzak bir hayat yaşayan Yalçın Çakır son haliyle gündeme geldi. 63 yaşında olan Çakır'ın son hali duygulandırdı.