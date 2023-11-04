Yaşlandırma tekniği değil gerçek! Fenomen sunucu Yalçın Çakır yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimiyle şaşırttı

Bir dönemin fenomen ismi Yalçın Çakır, son haliyle görenleri şaşırttı. Bir hayli değiştiği görülen tecrübeli sunucuya adeta beğeni yağdı. Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ortaya çıkan Yalçın Çakır (Yalçın Abi), programındaki 'Tülay geri dön Tülay' repliği ve yaşlandırma tekniği ile hafızalara kazınmıştı.

'YAŞLANDIRMA TEKNİĞİ DEĞİL GERÇEK'

Türk televizyon tarihinin en ikonik yüzlerinden biri olan Yalçın Çakır, yıllarca Flash TV'de gündüz kuşağı programı sunmuştu.

Küsleri barıştıran, kayıpları bulan Yalçın Çakır, programın sona ermesinin ardından adeta sırra kadem bastı.

Kameralardan uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Çakır yıllar sonra ortaya çıktı.

Ünlü televizyoncunun son halini görenler ise 'Yaşlandırma tekniği değil gerçek', 'Yalçın Abş nerelerdesin', 'Müge Anlı'nın atası Yalçın Çakır', 'Sen yedi yüz elli milyon milyar sen nerdesin kaç yıldır?' gibi yorumlarda bulundular.

MUĞLA'YA YERLEŞTİ

Balığını arayan adam ve Melek Subaşı gibi karakterlerle hafızalarda yer edinen Yalçın Çakır, 20 Haziran 1961 İstanbul doğumludur.

Yalçın Çakır, Flash TV'de Düzlem Ayna, Yüzyüze, Flaş Ekip, Evlat Acısı, Evlat Hasreti. Acı Umut, Buna da Şükür, Yalan Yok, Yalan Testi, Yalçın Çakır ile Yüzleşme, Aradakiler, İş Peşinde ve Pozitif Reality programlarını hazırladı.

2013 Eylül ayından 2017 Ocak ayına kadar Flash TV'de ana haber bülteni sundu ve sonrasında 25 yıldır çalıştığı Flash TV'den ayrılıp, kayıpların arandığı ve faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı bir reality programı için Beyaz TV ile anlaştı.

27 Şubat 2017'de Beyaz TV'de Yalçın Abi adlı reality programına başladı ve 3 ay sonra ayrıldı.

Yalçın Çakır Beyaz TV'den ayrıldıktan sonra Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük beldesine yerleşti ve hala orada yaşamakta.









