YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Emekli SAS komandosunun geliştirdiği bomba imha ekipmanları TEKNOFEST'te sergileniyor

Emekli SAS komandosunun geliştirdiği bomba imha ekipmanları TEKNOFEST'te sergileniyor

03.09.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli SAS komandosu Sedat Mesci: - "Görevdeyken kullandığım ve 'Neden millileştirilmiyor?' diye düşündüğüm malzemelerin AR-GE projelerine başladım ve üretim aşamalarını geliştirdik"

KEMAL CEYLAN - CİHAN OKUR - Emekli su altı savunma (SAS) komandosu Sedat Mesci, görevde bulunduğu dönemde kullandığı ithal ürünleri yerlileştirmek için kurduğu şirketinde, özellikle bomba imha uzmanlarının kullanabileceği ürünler geliştiriyor.

Torna tesviye bölümü mezunu Mesci, Ankara ve İstanbul'daki atölyelerinde ürettiği bomba imha aracı, geri tepmesiz su jeti, patlamamış mühimmatı patlatmadan etkisiz hale getiren anahtar gibi ürünlerini TEKNOFEST KARADENİZ'de sergiliyor.

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'e katılan Mesci, AA muhabirine, Özel Kuvvetlerde çalıştığı süreçte ithal ürünlerin onarım ve yedek parçasında yaşadığı sorunların üstesinden gelmek için emekli olduktan sonra savunma sanayine yönelik üretime başladığını söyledi.

Ürettiği geri tepmesiz su jeti, top mermisinin tapasını uzaktan sökmeye yarayan "roket çarpma" adlı anahtar, mayın çubuğu gibi ürünlerin Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) kullanıldığını belirten Mesci, "Görevdeyken kullandığım ve 'Neden millileştirilmiyor?' diye düşündüğüm malzemelerin AR-GE projelerine başladım ve üretim aşamalarını geliştirdik. Üreteceğimiz çok malzeme var." dedi.

Askerin, polisin kullandığı malzemelerde dışa bağımlılığın en aza indirilmesi gerektiğini dile getiren Mesci, yerli imkanlarla üretilen malzeme ve ekipmanların hem daha güvenli hem de daha ekonomik olduğunu vurguladı.

Ağırlıklı olarak bomba imha alanında ürünler geliştirdiklerini aktaran Mesci şöyle devam etti:

"Özel eğitimli asker ve polisin kullandığı ekipmanları üretiyoruz. Patlayıcı uzmanlarının eğitimi çok uzun sürüyor. Onlara hem kullanım kolaylığı sağlamak hem de yurt dışına bağımlığı azaltmak ve paramızın yurt dışına gitmesini önlemek açısından bu ekipmanlar çok önemli. EYP dediğimiz el yapımı patlayıcılar, mayın, atılmış ve patlamamış havan ve top mermileri, uçak bombaları gibi patlamamış mühimmatları patlatmadan imha edecek ekipmanlar geliştiriyoruz."

Mesci, görevdeyken kullandığı, İngiltere'den 50 bin dolara alınan bir cihazın arızalanan parçasını 3 yıl uğraşmasına rağmen tedarik edemediğini anlattı.

Bomba imha çalışmalarında kullanılmak üzere konsept bir araç geliştirdiklerini dile getiren Mesci seri üretim için görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Mesci şunları kaydetti:

"Türkiye'de örnekleri var ancak bu bizim yaptığımız Avrupa standartlarında. Biraz daha iyisini yapabilmek adına bu aracı geliştirdik. Aracın içinde patlayıcı ile ateşleyiciyi birbirinden uzak taşımamız gerekiyor. Ateşle barutu yan yana getirmemeliyiz. Ekipman ve malzemelere özel bölmeler var. Bu bir karargah aracı olarak da kullanılıyor. Gece şartlarında da güvenli görev yapılmasını sağlıyor. Bomba imha robotu için rampa var. Üst düzey güvenlik önlemleri de var."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri TEKNOFEST KARADENİZ'de ilgi görüyorTürkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri TEKNOFEST KARADENİZ'de ilgi görüyor
Yalova'da kurulan midye çiftliklerinde hasat başladıYalova'da kurulan midye çiftliklerinde hasat başladı
Halsey yarın akşam İstanbul'da konser verecekHalsey yarın akşam İstanbul'da konser verecek
Anahtar Kelimeler:
Samsun Çarşamba savunma sanayi

Samsun Namaz Vakitleri 3 Eylül Cumartesi

İmsak
04:26
Sabah
05:56
Öğle
12:39
İkindi
16:18
Akşam
19:13
Yatsı
20:37

Samsun Nöbetçi Eczaneler 3 Eylül Cumartesi

Cem Eczanesi
Ilkadim
Duygu Eczanesi
Ilkadim
Serap Eczanesi
Canik
Atakent Eczanesi
Atakum
Eylül Eczanesi
Atakum
Merkez Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Köpeğini cinsel ilişkiye zorladı! Savunması ‘pes’ dedirtti

Köpeğini cinsel ilişkiye zorladı! Savunması ‘pes’ dedirtti

Tasarım vajinası için servet harcadı! Kâbusu yaşadı

Tasarım vajinası için servet harcadı! Kâbusu yaşadı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Herkesi dinleyin ama inanmayın!

Herkesi dinleyin ama inanmayın!

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.