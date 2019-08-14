Emekli savaş pilotları orman yangınlarıyla mücadele ediyor

Hava şartları açısında riskli döneme girilmesiyle ‘Yangın sezonu’ olarak adlandırılan dönemin sürdüğü Türkiye’de orman yangınlarına, bu yıl ilk kez Türk tescilli helikopterler ve Türk pilotlar müdahale ediyor. Yüksek risk taşıyan orman yangını operasyonlarına uygun olduğu için tercih edilen Rus yapımı Kamov KA-32 helikopterleri, kuyruğundaki Türk bayrağıyla da dikkat çekiyor.

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE EDİYORLAR



Orman yangınlarında bu yıl ilk kez Türk tescilli helikopterlerin kullanılmasıyla, yıllarca Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde, oldukça tehlikeli şartlarda helikopterleriyle terörle mücadele operasyonlarına katılan savaş pilotları da Türkiye’nin dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele etmeye başladı.

'YİNE AYNI HİZMETİ VERİYOR GİBİ HİSSEDİYORUM'



TSK’de görev yaptıkları sırada kritik şartlarda gitmeleri gereken yerler olduğunu anlatan Emekli Jandarma Pilot Binbaşı Alp Erdem, “O zaman TSK için görev yapıyorduk. Şimdi ülkemizin akciğerlerini korumak için görev yapıyoruz. Şimdi de canlı yaşamını korumak için görev yapıyoruz. Yine aynı hizmeti veriyor gibi hissediyorum” dedi.