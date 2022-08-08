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Emel Sayın'ı kahreden haber! "Ne desem yetmiyor"

08.08.2022 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyayı aktif kullanan ve paylaşımlarıyla büyük beğeni toplayan Emel Sayın, bu kez hayranlarını üzdü. Ünlü sanatçı, kardeşi ile çekilen bir fotoğrafını Instagram'da yayınlayarak Fatoş Sayın'ın acı haberini duyurdu. Kardeş acısıyla sarsılan Emel Sayın'ın kaleme aldığı satırlar iyürek burktu.

Emel Sayın'ı kahreden haber! "Ne desem yetmiyor"

Ses sanatçısı ve oyuncu Emel Sayın'ın, uzun süredir tedavi gören kardeşi Fatoş Sayın hayatını kaybetti. Emel Sayın, acı haberi Instagram hesabından duyurdu.

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Ünlü sanatçı, Fatoş Sayın ile fotoğrafını "Canımın içi, bir tanecik kardeşim benim. Ne desem yetmiyor. Nurlar içinde huzurla uyu İnşaAllah.Allah rahmet eylesin." notu ile paylaştı.

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Deniz Seki, Filiz Akın, Arzum Onan, Nilgün Belgün, Seda Sayan ve daha birçok isim ise yaptıkları yorumlarla Sayın'a destek olmaya çalıştı.
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HASTA OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Emel Sayın, daha önce Fatoş Sayın'ın hasta olduğunu "Kardeşim hasta. İlk kez size açıklıyorum. Onun biraz üzüntüsü var üzerimde. İnşallah en kısa zamanda iyileşecek. 1-2 aydır tedavi görüyor" sözleriyle açıklamıştı.

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Emel Sayın
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