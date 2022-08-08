Emel Sayın'ı kahreden haber! "Ne desem yetmiyor"

Ses sanatçısı ve oyuncu Emel Sayın'ın, uzun süredir tedavi gören kardeşi Fatoş Sayın hayatını kaybetti. Emel Sayın, acı haberi Instagram hesabından duyurdu.

Ünlü sanatçı, Fatoş Sayın ile fotoğrafını "Canımın içi, bir tanecik kardeşim benim. Ne desem yetmiyor. Nurlar içinde huzurla uyu İnşaAllah.Allah rahmet eylesin." notu ile paylaştı.

Deniz Seki, Filiz Akın, Arzum Onan, Nilgün Belgün, Seda Sayan ve daha birçok isim ise yaptıkları yorumlarla Sayın'a destek olmaya çalıştı.



HASTA OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Emel Sayın, daha önce Fatoş Sayın'ın hasta olduğunu "Kardeşim hasta. İlk kez size açıklıyorum. Onun biraz üzüntüsü var üzerimde. İnşallah en kısa zamanda iyileşecek. 1-2 aydır tedavi görüyor" sözleriyle açıklamıştı.

