Emenike'den flaş Aykut Kocaman paylaşımı

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Emmanuel Emenike, Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden Aykut Kocaman paylaşımı yaptı
Emenike, Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğünde hiç oynamadığını ama en iyi teknik direktörlerden biri olduğunu söyledi.
İşte Emenike'nin sözleri: "Onun için oynamadım, neden bu kadar çok inandığımı bilmiyorum ama o en iyi teknik direktörlerden."
Daniel Sturridge'in yeni takımı belli oldu
Beckham ilk maçında üzüldü
Yıldız golcüden 'Come to Beşiktaş' yanıtı
''Güzel günlere yürüyeceğiz''
Avrupa'nın en iyisi Galatasaray
F.Bahçe’de hoca adayları belli oldu
''Camia olarak bu acıyı yürekten paylaşırız''
Trabzonspor'da Sturridge ile yollar ayrıldı
Vedat Muriqi için rekor teklif
Leipzig - Bayer Leverkusen maç özeti
Juventus'ta 3 futbolcuda koronavirüs çıktı
Engin Fırat yılın teknik direktörü seçildi
Köklü kulüp profesyonel liglere veda etti
Schalke'ye Ozan Kabak'tan kötü haber!
Serie A'da 5 maç iptal oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum