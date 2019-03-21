Emenike'den sürpriz var: Türkiye'ye dönüyorum!

Bir zamanlar Karabükspor ve Fenerbahçe'de forma giyen ve şu sıralar aktif olarak herhangi bir takımda forma giymeyen Emenike, Türkiye'ye mesaj yolladı. Nijeryalı golcü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'ye dönüş için hazırlandığını duyurdu.

"TÜRKİYE VE FUTBOLU ÖZLEDİM, DÖNÜYORUM!"

Emmanuel Emenike, resmi instagram hesabından "Az zaman kaldı, futbolu çok özledim" derken, "Türkiye ve futbolu çok özledim. Daha güçlü geri döneceğim. Az zaman kaldı. Saygılarımla" ifadelerini kullandı. Emenike, kariyeri boyunca Karabükspor, Fenerbahçe gibi takımların yanısıra Avrupa'da Spartak Moskova, West Ham United, Las Palmas ve Olimpiakos formaları giymişti.

