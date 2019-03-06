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Emenike Galatasaray derbisinde Kadıköy'de olacağını söyledi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.03.2019 07:54 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, Galatasaray derbisinde Kadıköy'de olacağını duyurdu.

Emenike Galatasaray derbisinde Kadıköy'de olacağını söyledi

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Emmanuel Emenike, sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Şu an bir kulüpte oynamayan Nijeryalı futbolcu, 14 Nisan tarihinde Kadıköy'de oynanacak Galatasaray derbisinde İstanbul'a geleceğini duyurdu. Emenike, yaptığı paylaşımda ''Fenerbahçe - Galatasaray maçına geliyorum. Kadıköy'e geliyorum. Garanti geliyorum! Haydi Fener haydi! Görüşürüz'' sözlerini kullandı

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Fenerbahçe emenike Galatasaray kadıköy Spor Toto Süper Lig

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