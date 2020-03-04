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Emet’te iki kurum arasında ’Vasiyetname’ protokolü imzalandı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 04.03.2020 11:46 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet Belediyesi ile Emet İlçe Müftülüğü arasında ’Vasiyetname’ protokolü imzalandı.Vasiyet şartlarının yerine getirilmesini sağlamak adına iki kurum arasında düzenlenen protokol anlaşması, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Emet Müftüsü İsmail Çınar tarafından imzalandı.Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan 1768 sayılı defterin 386.

Emet’te iki kurum arasında ’Vasiyetname’ protokolü imzalandı

Kütahya’nın Emet Belediyesi ile Emet İlçe Müftülüğü arasında ’Vasiyetname’ protokolü imzalandı.
Vasiyet şartlarının yerine getirilmesini sağlamak adına iki kurum arasında düzenlenen protokol anlaşması, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Emet Müftüsü İsmail Çınar tarafından imzalandı.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan 1768 sayılı defterin 386. sayfasında kayıtlı ‘Babuk Bey İbni Yakup Bey 835 arapça yazılı vasiyeti yer alıyordu. Vasiyetinde Emet ilçesini dağıyla taşıyla, uçan kuşuyla vakfeden Babuk Bey, buna karşılık her 15 günde kendisi için hatim indirilmesi ve cami giderleri için belirli bedeller ödenmesi gibi konularda vasiyet etmiş.
Yeni yılla birlikte her 15 günde bir hatim vasiyeti Emet ilçesinde eğitim gören hafızlar tarafından yerine getirilirken protokol kapsamında Babuk Bey ruhuna bağışlamak üzere her 15 günde 1, ayda 2 olmak üzere 2 hatim indirilerek vasiyet yerine getirilecek.
Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan,yaptığı açıklamda, ’’2020 yılının ilk günü merkez ve köyleri ile birlikte vakıf toprakları olan ilçemizde Babukbeyin vasiyetini Alah’ın izniyle yerine getirmeye başlamıştık. O günden itibaren her 15 günde bir ilçemiz hafızlık talebeleri tarafından hatim indiriliyor. Bu işin devamlılığı içinse bugün sayın müftülüğümüzle protokolümüzü imzaladık. İlçe Müftülüğümüz dini vecibeleri yerine getirirken bizlerde belediye olarak erkek ve kız hafızlık okullarımıza maddi ve manevi destek sağlayacağız. İnşallah vakıf şartlarını yerine getirerek bundan sonra başlayacak memleketimiz adına işlerden yüce Allah’ın izniyle kolaylıklar sağlaması için dualar edeceğiz. Vasiyetin yerine getirilmesinde katkılarından dolayı, başta bizlere olumlu telkinlerde bulunan değerli büyüklerimize ve hayata geçirilmesinde katkılarından dolayı ilçe müftülüğümüz, müftülük personelimiz ve hafızlarıma şükranlarımızı sunuyor, Allah razı olsun diyoruz “dedi.

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