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Emilia Clarke'dan şaşırtan açıklama! Daenerys Targaryen'ın...

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
EĞLENCE  | 18.05.2019 14:06 | Son Güncelleme

ABD'li oyuncu Emilia Clarke, kendini babasına benzeterek kötü günleri kimseye belli etmediğini söyledi.

32 yaşındaki oyuncunu bu açıklaması tam da Game of Thrones'ta (Taht Oyunları) canlandırdığı Daenerys Targaryen karakterinin dizideki babasına benzetildiği günlere denk geldi.

Emilia Clarke'dan şaşırtan açıklama

Game of Thrones'da canlandırdığı Daenerys Targaryen rolüyle kariyerinde zirve yapan ve geçen hafta yayınlanan 8. sezonun 5. bölümündeki gelişmelerle; dizideki babası Deli Kral 2. Aerys Targaryen gibi Deli Kraliçe olarak anılamaya başlayan Emilia Clarke, gerçek hayatta babasına benzediğini açıkladı.
Flaunt dergisine kapak olan Emilia Clarke, ünlü olmakla ilgili konuştu.
32 yaşınadaki oyuncu üzerindekileri göstererek "Şöhret dünyası gerçek değil, hepsi photoshop. Bunlar 4 saatlik saç makyaj hazırlığı, üzerimdeki kıyafeti satın alan kişi ben değilim, stilistimin eseri. Önceleri ben de kendimi böyle kıyaslayanlardandım ve cehennem gibiydi" dedi.
Geçtiğimiz yıllarda beyin anevrizması geçirdiğini itiraf eden Clarke, güçlü duruşuyla ilgili de şunları söyledi:
Sanırım bu durum babamdan kaynaklanıyor. O bir kabin görevlisiydi,, ben de böylece en kötü durumlarda bile kimseye bir şeyler çaktırmamayı öğrendim. Sonuçta anlatmanın faydası olmuyor.
Game of Thrones'un 8. sezon 5. bölümünde Emiela Clarke'ın canlandırdığı ve 8 sezon boyuncu hayatını masum insanları korumaya adayan Daenerys Targaryen karakteri 8. final sezonunun 5. bölümde 'öfke nöbetinin' ardından tüm şehri yakıp yıktı. Bu senaryo dizi hayranları tarafından beğenilmese de Daenerys, şehrini ve halkını yok etmeye çalışırken "Hepsini yakın" diye bağırarak ölen babası Deli Kral 2. Aerys Targaryen'e benzetildi.
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Anahtar Kelimeler:
Emilia Clarke Daenerys Targaryen

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