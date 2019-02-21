SPOR

Emiliano Sala, Cardiff City ile potansiyel olarak geçersiz bir sözleşme imzalamış

İNGİLTERE HABERLERİ  | 21.02.2019 19:08 | Son Güncelleme

Daily Telegraph gazetesi yaptığı özel haberde, Cardiff City ve Emiliano Sala'nın uçak kazası gerçekleşmeden önce potansiyel olarak geçersiz bir sözleşme imzaladığını okuyucularına duyurdu.

Emiliano Sala, Cardiff City ile potansiyel olarak geçersiz bir sözleşme imzalamış

Daily Telegraph gazetesi, günlerdir konuşulan Emiliano Sala'nın bonservis bilmecesi ile ilgili çok konuşulacak bir habere imza attı.

Habere göre, İngiltere'nin üst kademesi adına çalışan avukatlar, Galler kulübüne yazdıkları yazıda, geçtiğimiz ay yaptıkları rekor transferin ligde oynayabilme izni olmadığını teyit eden bir yazı yazdılar. Transferde dikkate değer bir diğer dönemeç de Cardiff'in, Nantes'e 15 milyon sterlin tutarındaki transfer bedelinin tamamını ödemesi gerekip gerekmediği konusunda yasal bir girişimde bulunması olarak gösteriliyor.

SALA'NIN SÖZLEŞMESİ SORUNLUYDU

Nantes'ın, ödemelerin dondurulmasından sonra Cardiff kulübünü yasal olarak tehdit etmesi, Sala'nın sözleşmesinin sorunlu bir sözleşme olduğu gerçeğinin ortaya çıktığı belirtildi. The Telegraph gazetesi, Sala'nın Cardiff ile yaptığı sözleşmenin Premier Lig kurallarına uymadığını ve bu sözleşmenin değiştirilmek üzere tekrar kendilerine gönderildiğini söyledi.

Buna benzer örnekler çok olsa da kulübün de lig yönetiminin de belgelerin gizliliği kuralından dolayı herhangi bir yorum yapma imkanı bulunmuyor.

Cardiff City'nin, Sala bir ay önce hayatını kaybettiği sırada, oyuncunun kendi oyuncuları olmadığını ispat etmek için Premier Lig oyuncu kayıt statüsünü kullanmayı planladığını söyleyen gazete, Galler kulübünün statüye göre Sala'nın kaza yaptığı sırada kendi oyuncuları olmadığını söylediğini belirtti. Ayrıca haberde, Cardiff City kulübünün, Nantes kulübüne bir yazı yazarak,21 ocaktaki kazadan önce oyuncunun tamamen Nantes kulübünün oyuncusu olduğunu gösteren kanıtlar aradıklarını söylemesi de dikkate değer bir diğer nokta olarak göze çarpıyor.


Hamile olduğunu doğuma girerken öğrendi, 'ben bakireyim' dediHamile olduğunu doğuma girerken öğrendi, 'ben bakireyim' dedi
Mane'nin başı hırsızlarla dertteMane'nin başı hırsızlarla dertte
M. City'e Çin'de kardeş kulüpM. City'e Çin'de kardeş kulüp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sala cardiff city nantes

En Çok Okunan Haberler

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Fenerbahçe'den genç kaleciye profesyonel imza

Fenerbahçe'den genç kaleciye profesyonel imza

İşte Akhisarspor - Yılmaz Vural görüşmesinin detayları

İşte Akhisarspor - Yılmaz Vural görüşmesinin detayları

F.Bahçe'den büyük sürpriz! Transfer bitti

F.Bahçe'den büyük sürpriz! Transfer bitti

Derbinin hakemi belli oldu

Derbinin hakemi belli oldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Mourinho'ya servet gibi tazminat!

Mourinho'ya servet gibi tazminat!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Taraftardan Cenk Tosun'a şok tepki!

Taraftardan Cenk Tosun'a şok tepki!

Yıldız futbolcuyu taşıyan uçak kayboldu

Yıldız futbolcuyu taşıyan uçak kayboldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emiliano Sala, Cardiff City ile potansiyel olarak geçersiz bir sözleşme imzalamış

Şoke eden Sala gerçeği! Herkes transferin bittiğini düşünüyordu ama...

Liverpool'da forma giyen Sadio Mane'nin evi soyuldu

Mane'nin başı hırsızlarla dertte

Manchester City, Çin kulübü Sichuan Jiuniu'yi satın aldı

M. City'e Çin'de kardeş kulüp

Manchester United'dan De Gea'ya 5 yıl için 90 milyon Pound

Dünya futbol tarihine geçecek teklif!

Manchester United İngiltere Federasyon Kupası'nda çeyrek finalde

Manchester United çeyrek finalde

Serge Gnabry: Mesut Özil şimdiye kadar oynadığım en iyi futbolcu

Mesut Özil'e övgüler yağdırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.