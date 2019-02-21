Emiliano Sala, Cardiff City ile potansiyel olarak geçersiz bir sözleşme imzalamış

Daily Telegraph gazetesi, günlerdir konuşulan Emiliano Sala'nın bonservis bilmecesi ile ilgili çok konuşulacak bir habere imza attı.

Habere göre, İngiltere'nin üst kademesi adına çalışan avukatlar, Galler kulübüne yazdıkları yazıda, geçtiğimiz ay yaptıkları rekor transferin ligde oynayabilme izni olmadığını teyit eden bir yazı yazdılar. Transferde dikkate değer bir diğer dönemeç de Cardiff'in, Nantes'e 15 milyon sterlin tutarındaki transfer bedelinin tamamını ödemesi gerekip gerekmediği konusunda yasal bir girişimde bulunması olarak gösteriliyor.

SALA'NIN SÖZLEŞMESİ SORUNLUYDU



Nantes'ın, ödemelerin dondurulmasından sonra Cardiff kulübünü yasal olarak tehdit etmesi, Sala'nın sözleşmesinin sorunlu bir sözleşme olduğu gerçeğinin ortaya çıktığı belirtildi. The Telegraph gazetesi, Sala'nın Cardiff ile yaptığı sözleşmenin Premier Lig kurallarına uymadığını ve bu sözleşmenin değiştirilmek üzere tekrar kendilerine gönderildiğini söyledi.

Buna benzer örnekler çok olsa da kulübün de lig yönetiminin de belgelerin gizliliği kuralından dolayı herhangi bir yorum yapma imkanı bulunmuyor.