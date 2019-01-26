Emiliano Sala'nın kaybolan uçağıyla ilgili yeni gelişme

Cardiff City'nin 19 Ocak'ta Nantes'tan transfer ettiği 28 yaşındaki Emiliano Sala'nın da içinde bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken Manş Denizi üzerinde kaybolmuştu. Günlerdir haber alınamayan uçakla ilgili arama çalışmaları da Guernsey Polisi tarafından perşembe günü durdurulmuştu.

Fransız spor gazetesi L'Equipe'in okuyucularıyla paylaştığı habere göre; Sala'nın ailesi ve yakınları tarafından başlatılan kampanya sonucunda 140 bin Euro'luk bir yardım toplandı ve bu fonla arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

Çalışmalar için İngiltere'den iki geminin yola çıktığı ve aramaların kaç gün süreceği ise henüz belirlenmedi.

YILDIZ FUTBOLCULAR ÇALIŞMALARIN DEVAM ETMESİNİ DİLE GETİRMİŞLERDİ

Başta Lionel Messi olmak üzere Manchester City'nin yıldızı Sergio Agüero, Borussia Dortmund forması giyen Axel Witsel, Olympique Marsilyalı Florian Thauvin gibi futbol dünyasından çok sayıda isim, arama çalışmalarının devam etmesiyle ilgili görüşlerini sosyal medya üzerinden paylaştı.