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Emiliano Sala'nın kaybolan uçağıyla ilgili yeni gelişme

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 26.01.2019 17:33 | Son Güncelleme

Emiliano Sala ile ilgili yeni gelişme... Ünlü Fransız spor gazetesi L'Equipe; Sala'nın ailesi ve yakınları tarafından başlatılan kampanya sonucunda 140 bin Euro'luk bir yardımın toplandığı ve bu fonla arama çalışmalarının yeniden başlatıldığını yazdı.

Emiliano Sala'nın kaybolan uçağıyla ilgili yeni gelişme

Cardiff City'nin 19 Ocak'ta Nantes'tan transfer ettiği 28 yaşındaki Emiliano Sala'nın da içinde bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken Manş Denizi üzerinde kaybolmuştu. Günlerdir haber alınamayan uçakla ilgili arama çalışmaları da Guernsey Polisi tarafından perşembe günü durdurulmuştu.

Fransız spor gazetesi L'Equipe'in okuyucularıyla paylaştığı habere göre; Sala'nın ailesi ve yakınları tarafından başlatılan kampanya sonucunda 140 bin Euro'luk bir yardım toplandı ve bu fonla arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

Çalışmalar için İngiltere'den iki geminin yola çıktığı ve aramaların kaç gün süreceği ise henüz belirlenmedi.

YILDIZ FUTBOLCULAR ÇALIŞMALARIN DEVAM ETMESİNİ DİLE GETİRMİŞLERDİ
Başta Lionel Messi olmak üzere Manchester City'nin yıldızı Sergio Agüero, Borussia Dortmund forması giyen Axel Witsel, Olympique Marsilyalı Florian Thauvin gibi futbol dünyasından çok sayıda isim, arama çalışmalarının devam etmesiyle ilgili görüşlerini sosyal medya üzerinden paylaştı.

HALILHODZIC: ÇALIŞMALARIN DURDURULMASI UTANÇ VERİCİ
En sert tepki ise Nantes'ın teknik direktörü Vahid Halilhodzic'ten gelmiş ve tecrübeli teknik adam "Çalışmaları aniden durdurma kararı almak, bence utanç verici. Onları bulmanın inanılmaz derecede imkansız bir görev olduğunu düşünmüyorum. Bu, görevlilerin yapmak zorunda olduğu bir iş. Arama çalışmasını yarıda kesip, hiçbir şey olmamış gibi oturup bekleyemezsiniz. Bu çok büyük bir saygısızlık. Dayanılabilir veya kabul edilebilir bir davranış değil. Sala'nın ailesini düşünebiliyor musunuz? Lütfen çalışmaları sürdürün. Bu şekilde yarıda bırakmak gerçekten iğrenç bir durum" ifadelerini kullanmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Emiliano Sala Nantes Cardiff City Manş Denizi

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