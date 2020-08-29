Emiliano Viviano'dan İstanbul sözleri

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fatih Karagümrük’te yeni transferi İtalyan kaleci Emiliano Vivano, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu.

Transferinin basında büyük yankı uyandırmasının kendisi adına hoş olduğunu belirten Viviano, “Futbolda geçmiş geçmişte kalır. Günümüz ve gelecekte yapacaklarınız önemlidir. Buraya geldiğimden beri İtalya’daki mantığa yakın bir mantık var. Grup olarak birbirine yardım eden sıkı bağlar var. Bunları görünce iyi bir tercih yaptığıma karar verdim” diye konuştu.

"BURASI BENİM İÇİN YENİ BİR MEYDAN OKUMA"

Karagümrük’e ve İstanbul’a gelmesinin kariyerinde yeni bir meydan okuma olduğunu söyleyen 34 yaşındaki eldiven, “İstanbul güzel bir şehir. Bu da benim için yeni bir meydan okuma. Bu meydan okumaya gelirken de bu yeni oluşumda bulunmamı istediklerini hissettirdi takım. İstanbul büyük bir şehir. Bir sürü şeye ulaşabileceğiniz şehir. Ben buraya futbol oynamaya geldim. İlk önceliğim bu” ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIMDA GÖREVİMİ BUFFON EFSANESİYLE BERABER YAPTIM"

İtalya Milli Takımı'nda tekrar görev alıp almayacağı sorusuna Viviano, “Daha önce milli takıma gittim ama şimdi yeni bir nesil, yeni genç kaleciler var. Yeni turnuvada yeni jenerasyon olacaktır. Ben daha önce görevimi yaptım ve bunu Buffon efsanesiyle beraber yaptım. Şimdiki işim buraya ve kulübüme konsantre olmak” cevabını verdi.