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Emily Ratajkowski aldatılmıştı! Kocası pişman oldu, yalvarıyor

04.08.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en seksi kadınları arasında yer alan Emily Ratajkowski'nin, 4 yıllık eşi Sebastian Bear McClard'dan ihanet yüzünden boşanacağı iddiası bir süredir gündemdeydi. Modele yakın bir kaynak; McClard'ın, Ratajkowski'ye kendisine bir şans daha vermesi için yalvardığını açıkladı.

Emily Ratajkowski aldatılmıştı! Kocası pişman oldu, yalvarıyor

Ünlü modeller arasında yer alan Emily Ratajkowski eşi Sebastian Bear McClard tarafından defalarca kez aldatıldı.

People'ın aktardığına göre; çiftin kısa zaman önce yollarını ayırdığı ve bu evliliği noktalama kararını Ratajkowski'nin verdiği belirtildi. Dergiye konuşan bir kaynak, "Emily iyi hissediyor ve güçlü. Tamamen oğluna odaklanmış durumda. Anne olmayı seviyor" diye konuştu.

Ekran Alıntısı

Defalarca kez aldatıldığı iddia edilen Emily boşanma kararı sonrası odağını çocuğu yaptı. Konuya dair açıklama yapmayan model hakkındaki boşanmayla ilgili destekleyici yorumları da beğenerek tavrını ortaya koydu.

ÜNLÜ MODELE YALVARIYOR

Henüz boşanma davası açmayan modelin eşi ise pişman. İddialara göre yakın bir kaynak; "Sebastian, ona bir şans daha vermesi için Emily'e yalvarıyor. Ama bu olmayacak; çünkü Emily, Sebastian'ın onun arkasından yaptığı birçok şeyi daha keşfetti" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Model Emily Ratajkowski
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