Emily Ratajkowski aldatılmıştı! Kocası pişman oldu, yalvarıyor

Ünlü modeller arasında yer alan Emily Ratajkowski eşi Sebastian Bear McClard tarafından defalarca kez aldatıldı.

People'ın aktardığına göre; çiftin kısa zaman önce yollarını ayırdığı ve bu evliliği noktalama kararını Ratajkowski'nin verdiği belirtildi. Dergiye konuşan bir kaynak, "Emily iyi hissediyor ve güçlü. Tamamen oğluna odaklanmış durumda. Anne olmayı seviyor" diye konuştu.

Defalarca kez aldatıldığı iddia edilen Emily boşanma kararı sonrası odağını çocuğu yaptı. Konuya dair açıklama yapmayan model hakkındaki boşanmayla ilgili destekleyici yorumları da beğenerek tavrını ortaya koydu.

ÜNLÜ MODELE YALVARIYOR

Henüz boşanma davası açmayan modelin eşi ise pişman. İddialara göre yakın bir kaynak; "Sebastian, ona bir şans daha vermesi için Emily'e yalvarıyor. Ama bu olmayacak; çünkü Emily, Sebastian'ın onun arkasından yaptığı birçok şeyi daha keşfetti" dedi.



