MAGAZİN

Emily Ratajkowski dekoltesiyle yine olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.04.2019 10:39 | Son Güncelleme

Seksi paylaşımlarıyla magazin gündeminde kalmayı başaran Emily Ratajkowski katıldığı bir düğünde giydiği elbiseyle yine tüm gözleri üstüne çekti.

Emily Ratajkowski dekoltesiyle yine olay oldu

Moda tasarımcısı Marc Jacobs'un düğününe ünlü isimler akın etti. Geceye damga vuran isimlerden biri ise Emily Ratajkowski oldu.

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Her zaman cesur tercihleriyle konuşulmayı başaran Emily Ratajkowski sarı elbisesi ve göbeğine kadar olan göğüs dekoltesiyle dikkat çekti.

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Düğünde tüm dikkatleri üstüne çekmeyi başaran genç model seksi pozlarını da Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

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Güzel model geçtiğimiz günlerde çatlaklarıyla gündeme gelmişti. Her zaman pürüzsüz bir cildi olduğu izlenimi veren modelin arkadaşı Ratajkowski'nin kalçasını paylaşınca çatlaklar da ortaya çıkmıştı.

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Kendisiyle dalga geçilen Emily Ratajkowski ‘Böyle çok güzel’ yazan bir paylaşım yapmıştı.

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