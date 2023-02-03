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Ünlü çocuğu olması işe yaramadı! Madonna'nın kızı Marc Jacobs defilesine alınmadı... Bomba anlar

03.02.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Madonna'nın kızı Lourdes Leon geçtiğimiz gece şoku yaşadı. Ünlü yakını olması hiçbir işe yaramayan Leon, New York'taki Marc Jacobs gösterisine tam kapılar kapandıktan sonra gelince içeri alınmadı.

Ünlü çocuğu olması işe yaramadı! Madonna'nın kızı Marc Jacobs defilesine alınmadı... Bomba anlar

Madonna’nın 25 yaşındaki kızı Lourdes Leon, modellik kariyerinde ilerlerken bir yandan da verdiği pozlarla sık sık adından söz ettiriyor. Genç isim bu sefer şoke eden bir olayla gündemde.

Madonna'nın kızı Lourdes Leon, New York'taki Marc Jacobs gösterisine kapılar kapandıktan sonra geldiği için geri çevrildi.

Lourdes'in moda markasının 2021 ilkbahar kampanyasının yüzü seçilmesinden sadece iki yıl sonra meydana gelen olay sosyal medyayı salladı.

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Galatasaraylı bir futbolcunun eşi söylemiş! Hadise Icardi'yi... Galatasaraylı bir futbolcunun eşi söylemiş! Hadise Icardi'yi...

TikTok kullanıcılarından birinin anlatımına göre, Lourdes'in mekana girmeye çalıştığını ancak merdivenlerden çıkarken güvenlik tarafından durdurulduğu söylendi. O anlar kameraya da yansıdı.

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Uzun uğraşlarına rağmen içeriye giremeyen Lourdes pes etti ve soğuk New York gecesinden bir eliyle yüzünü koruyarak uzaklaştı.

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Canlı yayında Hadise ve Icardi arasındaki yakınlığı bir hafta önce öğrendiğini söyleyen Şancı, "Galatasaraylı bir futbolcunun eşinden öğrendim ve çok net bir şekilde söyledi...

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Lourdes Leon Madonna Model New York yaşında

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