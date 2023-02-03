Ünlü çocuğu olması işe yaramadı! Madonna'nın kızı Marc Jacobs defilesine alınmadı... Bomba anlar

Madonna’nın 25 yaşındaki kızı Lourdes Leon, modellik kariyerinde ilerlerken bir yandan da verdiği pozlarla sık sık adından söz ettiriyor. Genç isim bu sefer şoke eden bir olayla gündemde.

Madonna'nın kızı Lourdes Leon, New York'taki Marc Jacobs gösterisine kapılar kapandıktan sonra geldiği için geri çevrildi.

Lourdes'in moda markasının 2021 ilkbahar kampanyasının yüzü seçilmesinden sadece iki yıl sonra meydana gelen olay sosyal medyayı salladı.

TikTok kullanıcılarından birinin anlatımına göre, Lourdes'in mekana girmeye çalıştığını ancak merdivenlerden çıkarken güvenlik tarafından durdurulduğu söylendi. O anlar kameraya da yansıdı.

Uzun uğraşlarına rağmen içeriye giremeyen Lourdes pes etti ve soğuk New York gecesinden bir eliyle yüzünü koruyarak uzaklaştı.



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