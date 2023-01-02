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  4. Emily Ratajkowski minicik elbisesiyle poz verdi! Frikiği umursamadı

Emily Ratajkowski minicik elbisesiyle poz verdi! Frikiği umursamadı

02.01.2023 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emily Ratajkowski, yeni yıla arkadaşlarıyla sahilde parti yaparak girerken gümüş payetli bir elbiseyle resmen tüm dikkatleri üzerine çekti. Güzel model poz verirken minicik eteğinin yukarı kalkıp kalçasının görünmesini de umursamadı.

Emily Ratajkowski minicik elbisesiyle poz verdi! Frikiği umursamadı

Emily Ratajkowski, yılbaşı gecesini tropikal bir ortamda kutladı. 31 yaşındaki model, hayal gücüne çok az yer bırakan payetlerle kaplı gümüş rengi bir elbise içinde büyüleyici görünüyordu.

2022'de defalarca kez aldatıldığı ortaya çıkınca Sebastian Bear-McClard'dan boşanan ve bir dönem adı Brad Pitt ile anılan Emily Ratajkowski, deniz kenarındaki partiden bazı manzaralarla birlikte minik elbisenin ilk görüntüsünü verdi.

Ekran Alıntısı

Kumların üzerinde fiziğini sergilerken minicik eteğiyle frikik vermeyi de umursamayan güzel model sosyal medyada gündem oldu.

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Elbisenin önü, payet sıralarının üzerinde daha fazla boncukla birlikte, göğüs dekoltesini vurgulayan dekolte bir yakaya sahipti. Arkasında ise derin sırt dekoltesi vardı.

Emily'i görenler "Eteği hiç giymesen de olurmuş" yorumlarında bulundu.


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