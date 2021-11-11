Emily Ratajkowski paylaştı, beğeni yağdı

Oyuncu Sebastian Bear-McClard ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü model Emily Ratajkowski, ilk çocuğu Sylvester Apollo Bear'ı mart ayında kucağına alarak, büyük bir sevinç yaşamıştı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve zaman zaman oğlunun fotoğrafların yayınlayan Ratajkowski, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Bebeği Sylvester ile objektif karşısına geçen 30 yaşındaki model, gönderisinde dün sabah oğluyla karşılaşma anını anlattı.

Paylaşımında uykulu olduğunu ifade eden Emily Ratajkowski, "Aşağı inip bana sarılmak için merdivenleri tırmanan koca oğlumun yanına geliyorum. Daha iyi bir şey yok!" ifadelerini kullandı.

