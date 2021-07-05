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Emily Ratajkowski süper minisiyle kalça dansı yaptı

05.07.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Model, tasarımcı ve oyuncu Emily Ratajkowski, ilk bebeğini kısa bir süre önce kucağına aldı. 30 yaşındaki Ratajkowski anne olduktan sonra da partilerden geri kalmıyor. Emily Ratajkowski katıldığı partide dansıyla olay oldu.

Mart ayında 'Sylvester Apollo Bear' adını verdiği bebeğini kucağına alan İngiliz model Emily Ratajkowski ne yapsa olay oluyor. Anne olduktan sonra fiziğiyle sık sık gündeme gelen Emily işlerine ve eğlencelerine ara vermeden devam ediyor.

Amerikan Bağımsızlık Günü'nde bir partiye katılan Emily Ratajkowski bembeyaz elbisesiyle olay oldu. Derin sırt ve göğüs dekoltesi olan mini elbisesiyle pozlar veren ünlü model gündeme dansıyla geldi.

Ekran Alıntısı

Kalça dansı yapan ve bu anları paylaşan ünlü modele yorum yağdı.

Emily Ratajkowski cesur pozlarıyla sık sık gündem olurken bu dansıyla da gündeme geldi ve dans konusunda başarısız bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
Emily Ratajkowski
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hayır neden uluyosun...

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