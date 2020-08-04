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Emin Bayram: "Galatasaray'da kalıcı olmak istiyorum"

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.08.2020 13:46 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın genç isimlerinden Emin Bayram, sarı-kırmızılı takımdaki hedeflerini açıkladı.

Emin Bayram: "Galatasaray'da kalıcı olmak istiyorum"

Galatasaray'ın 17 yaşındaki stoperi Emin Bayram ligler bitmesine rağmen çalışmalarına ara vermedi.

Alanya'da kampa giren genç oyuncu ünlülerin antrenörü Taylan Yaşin ile çalışmalarını sürdürüyor.

Emin Bayram, "Yeni sezona en güçlü şekilde girmek istiyorum. Bunun için de sıkı çalışıyorum. Yeni sezonda çok daha fazla oynamak ve Galatasaray'da kalıcı olmak istiyorum" diye konuştu. (SPORX)

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