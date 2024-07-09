Emin Bayram Galatasaray yönetimi ile görüştü, ayrılmak için izin istedi!

Belçika ekibi Westerlo'ya transferinde taraftar tepkisi nedeniyle geri adım atılan Emin Bayram'da pazarlıklar sürüyor.

4 milyon euro artı sonraki satıştan pay ve geri satın alma maddesi üzerinde görüşme yapılıyor. 21 yaşındaki stoperin durumu kısa süre içinde netlik kazanacak.

AYRILMAK İÇİN İZİN İSTEDİ

Geçen sezonu Westerlo'da kiralık geçiren ve Belçika Jupiler Pro Lig'de 23 maça çıkan Emin Bayram, kariyerine yine bu kulüpte devam etmek istediğini iletti.

Galatasaray'da Davinson Sanchez, Victor Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı'nın olduğunu belirten genç futbolcu, Westerlo'da birinci stoper olduğunu ve düzenli oynadığını iletti.

Rotasyonda 4. stoper olmak istemeyen Emin, sarı kırmızılıların ilk 3 stoperinin gelecek sezon da kadroda olacağını ve çok az forma şansı bulabileceğini belirterek ayrılık için izin istedi.





