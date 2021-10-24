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Emin Ün kardeşini paylaştı! "İkizi gibi"

24.10.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emine Ün'ün kardeşi Duygu ve kızı Duru ile birlikte verdikleri poz sosyal medyada günün konusu oldu. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Emine Ün'ün kardeşi Duygu ablasının ikizi gibi...

Emin Ün kardeşini paylaştı! "İkizi gibi"

Uzun süredir ekranlardan uzak sakin bir hayat süren Emine Ün, takipçileriyle olan iletişimini zaman zaman yaptığı sosyal medya paylaşımları ile sürdürüyor.

Oyuncu Emine Ün son olarak kızı ve kardeşiyle olan pozlarını paylaştı.

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Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan ünlü oyuncu Emine Ün'ün kardeşi Duygu ve kızı Duru ile yaptığı paylaşım sonrası binlerce yorum yapıldı.

Emine Ün'ün kardeşi Duygu'yu görenler "Bu ailede çirkin yok", "İkizi gibi", "Tıpkısının aynısı" yorumlarında bulundu.


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Emine Ün Instagram
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