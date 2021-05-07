Emina Jahovic eski eşi Mustafa Sandal hakkında açtı ağzını yumdu gözünü: "26 ay tek kuruş ödemedi, 740 bin TL borcu var"

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic çifti 2008 yılında evlendikten sonra 2018 yılında tek celsede boşanmışlardı. 2 çocukları olan çift, her fırsatta çok iyi dost olduklarını dile getiriyordu.

Mustafa Sandal, pandemi nedeniyle zor günler geçirdiğini belirterek aylık nafaka miktarını düşürmek için mahkemeye başvurmaya hazırlanınca Emina Jahovic'ten tepki gecikmedi. Konu hakkında açıklama yapan Jahovic, Sandal'ın çocukları için nafaka ödemediğini kendisine olan toplam borcunun 740 bin TL olduğunu söyledi.

Emina Jahovic, eski eşine kendisine ödemeyi taahhüt ettiği nafakayı tam 26 ay boyunca vermediği iddiasıyla icra takibi başlattı. Karşılıklı atışmaların yaşandığı nafaka davasında son hamle, Mustafa Sandal'dan geldi.

"MUSTAFA'NIN BANA 740 BİN TL BORCU VAR"

Pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen Sandal'ın aylık 25 bin TL olan nafakanın 10 ya da 15 bin TL'ye düşürülmesi için mahkemeye gideceği iddia edildi. Eski eşinin hamlesiyle ilgili ülkesi Sırbistan'daki gazetecilerle konuşan Emina Jahovic, Mustafa Sandal'ın kendisine 26 ay boyunca tek kuruş ödemediğini ve toplam nafaka borcunun 73 bin 580 euro yani yaklaşık 740 bin TL olduğunu ileri sürdü.