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Emina Jahovic'ten yaz paylaşımları

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 28.07.2019 11:34 | Son Güncelleme

Mustafa Sandal'dan ayrıldıktan sonra iş insanı Sadettin Saran ile aşka yaşamaya başlayan Emina Jahovic yaz tatilinde... Güzel şarkıcı tatil paylaşımları yapmayı ihmal etmiyor.

Mustafa Sandal ile ayrıldıktan sonra Sadettin Saran ile sevgili olan Emina Jahovic yazın tadını çıkarıyor. Saran ile bir küs bir barışıp giden ilişkileriyle sık sık gündeme gelen Emina Jahovic geçtiğimiz haftalarda sevgilisiyle tatile gitmişti.

Emina Jahovic sevgilisiyle birlikte paylaşım yapmasa da magazincilere yakalanmış ve gündeme gelmişti. Emina Jahovic şimdi de çocuklarıyla tatil yapıyor. Güzel şarkıcı tatilden pozlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Emina Jahovic'in bikinili pozlarına beğeni yağıyor.

Mustafa Sandal ile on yıllık evliliğini bitiren Emina Jahovic, Sadettin Saran ile aşka yelken açmış hatta eski eşi Mustafa Sandal da bu ilişkiye destek vermişti. Bu aşk 7 ay sürmüş ve ikili ayrılmıştı derken Saran ve Jahovic çifti sessizce barışmışlardı.

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Anahtar Kelimeler:
Emina Jahovic Emina Jahovic ve Sadettin Saran Emina Jahovic instagram

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