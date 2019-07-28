Emina Jahovic'ten yaz paylaşımları

Mustafa Sandal ile ayrıldıktan sonra Sadettin Saran ile sevgili olan Emina Jahovic yazın tadını çıkarıyor. Saran ile bir küs bir barışıp giden ilişkileriyle sık sık gündeme gelen Emina Jahovic geçtiğimiz haftalarda sevgilisiyle tatile gitmişti.

Emina Jahovic sevgilisiyle birlikte paylaşım yapmasa da magazincilere yakalanmış ve gündeme gelmişti. Emina Jahovic şimdi de çocuklarıyla tatil yapıyor. Güzel şarkıcı tatilden pozlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Emina Jahovic'in bikinili pozlarına beğeni yağıyor.

Mustafa Sandal ile on yıllık evliliğini bitiren Emina Jahovic, Sadettin Saran ile aşka yelken açmış hatta eski eşi Mustafa Sandal da bu ilişkiye destek vermişti. Bu aşk 7 ay sürmüş ve ikili ayrılmıştı derken Saran ve Jahovic çifti sessizce barışmışlardı.

