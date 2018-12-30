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Emina Jahovic ve Sadettin Saran bakın neden ayrılmış!

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.12.2018 09:25 | Son Güncelleme

Mustafa Sandal ile boşandıktan sonra Sadettin Saran ile aşk yaşamaya başlayan Emina Jahovic bu aşkı sürdüremedi. İddialara göre Sadettin Saran ve Emina Jahovic aşkını evlilik konusu bitirdi.

Emina Jahovic ve Sadettin Saran bakın neden ayrılmış!

Yaz sonunda görüşmeye başlayan ve kasım ayında birlikte basın mensuplarının karşısına çıkarak ilişkilerini ilan eden Emina Jahovic ile Sadettin Saran, sürpriz bir kararla yollarını ayırdı.

Çiftin bu kararı birkaç hafta önce aldığı konuşulurken ayrılık gerekçesiyle ilgili de bir iddia ortaya atıldı.

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Ayrılığa Jahovic’in ilişkiye resmiyet kazandırmak istemesinin ve bu düşüncesini ünlü işadamına da açmasının yol açtığı ileri sürüldü. Uçankuş'un haberine göre; Emina'nın evlilik isteğine Saran'ın olumsuz bakması ilişkiyi gerdi.

Emina Jahovic, evlenmeye yanaşmadığı için terk ettiği Sadettin Saran’a nazire yaparcasına ülkesi Sırbistan’daki bir dergiye röportaj verip "Tekrar evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna şu cümleyi söyledi: "Hayır. Boşanmış bir anne olarak neden tekrar evliliğe 'evet' diyeyim ki!"

Sadettin Saran, sevgilisi Emina Jahovic'i geçtiğimiz ay ailesiyle tanıştırmıştı.


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Emina Jahovic Emina Jahovic ve Mustafa Sandal Emina Jahovic-Sadettin Saran

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