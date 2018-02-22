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Emina Sandal boşanmayı beklemedi

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.02.2018 09:30 | Son Güncelleme

Mustafa Sandal ile boşanma aşamasına gelen Emina Sandal yaptığı bu hareketle herkesin dikkatini bir kez daha çekti

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Geçtiğimiz günlerde 14 yıllık birlikteliklerini sonlandırma kararı alan Mustafa Sandal ve Emina Sandal ayrılığı ortak basın açıklamasıyla duyurmuştu.

Henüz mahkemeye başvurmayan ikilinin önümüzdeki günlerde boşanacağı iddia edilmişti. Emina Sandal tarafından sürpriz bir gelişme yaşandı.

‘EMİNA, MUSTAFA’YI KAFASINDA BİTİRMİŞ’

Emina Sandal işi resmiyete dökmeden dökmeden bekârlığını ilan etti. Önce sosyal medya hesaplarından 'Sandal' soyadını silip 'Jahovic' yaptı, ardından da oğlu Yavuz'un yaş günü için hazırladığı davetiyede yine kızlık soyadını kullandı.

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Flaş açıklama geldi! Mustafa Sandal ve Emina Sandal boşanıyorFlaş açıklama geldi! Mustafa Sandal ve Emina Sandal boşanıyor

Bekarlığını ilan etti Emina, Mustafayı kafasında bitirmiş

Emina Jahovic'in bu hareketi 'Emina, Mustafa'yı kafasında bitirmiş' yorumlarına neden oldu.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
çocuklar büyüdü.babasıda belli.kadın kendiside güzel.ne yapsın mustafayı.kendi hayatını yaşayacak.
çivisi çıkmış toplum oldul.yazık yuva dağıtmak ne kolay
çok düzgün bir hayatları vardı. hiç isimleri kötü anılmadı. Hayırlısı olsun.
MUSTAFA SANDAL İNŞAAT USTASI OLACAKKEN SON ANDA POPÇU OLMUŞ
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