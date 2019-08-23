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Emine Bulut cinayeti Türkiye'yi ağlattı! (Emine Bulut kimdir, neden gündem oldu?)

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 23.08.2019 11:00 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de yaşanan eski koca dehşeti Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Eski kocası tarafından kızlarının gözü önünde bıçaklanan Emine Bulut'un son görüntüleri sosyal medyada yeniden yayılırken, Bulut’un bıçaklanmasının hemen ardından sarf ettiği “Ölmek istemiyorum” sözü ise yürekleri dağladı. Görüntüler çok rahatsız edici olduğu için yayınlamıyoruz...

Emine Bulut cinayeti Türkiye'yi ağlattı! (Emine Bulut kimdir, neden gündem oldu?)

Emine Bulut cinayeti Türkiye'yi âdeta yasa boğdu. Kırıkkale’de eski kocası tarafından kızlarının gözü önünde bıçaklanarak öldürülen Bulut'un son görüntüleri ortaya çıktı. Kameralara yansıyan cinayet sırasında Emine Bulut’un bıçaklanmasının hemen ardından sarf ettiği “Ölmek istemiyorum” sözü ve kızının "anne ne olur" ölme dediği anlar herkesi ağlattı.

'ÖLMEK İSTEMİYORUM'

18 Ağustos'ta Menderec Caddesi'nde bir restaurantta eski eşi Fedai Baran ile bir araya gelen Emine Bulut'un yanında 10 yaşındaki kızı da vardı. Eski eşler arasında tartışma çıktı, Fedai Baran eski eşini gözü dönmüş bir şekilde defalarca bıçakladı. Kızının gözü önünde kanlar içinde kalan Emine Bulut'un "ölmek istemiyorum" feryadı yürekleri dağladı, talihsiz kız da "anne ne olur ölme" diyerek herkesi ağlattı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Emine Bulut ile olayın etkisiyle şoka giren kızı F.B.B.'yi ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Bulut, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

TÜM TÜRKİYE AYAĞA KALKTI

Yaşanan acı olay sonrası Emine Bulut ismi ise Twitter'da TT oldu. Siyaset,sanat ve spor dünyasından pek çok isim "#EmineBulut" , "#Ölmekİstemiyorum" ve "AnneNeOlurÖlme" hashtagleri ile mesaj paylaştı.

'BANA HAKARET ETTİ'

Öte yandan, Sulakyurt cezaevine gönderilen Fedai B.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Eşi Emine Bulut'tan 4 yıl önce boşandığını kaydeden Fedai B.'nin ifadesinde, "Eski eşim ve çocuğumla lokantada bir araya geldik. Önce konuştuk. Ardından tekrar başka biri ile evlenip evlenmeyeceğini, böyle bir şey duyduğumu söyledim. Kendisi de bana evleneceğini beyan etti. Ardından çocuğumun velayet konusunu konuştuk. Ancak kendisi bana çocuğumun yanında hakaret etti, küfür etti. Ben de sinirlenerek sürekli yanımda gezdirdiğim bıçakla, önce karın kısmına vurdum. Ardından benim boğazıma sarılarak bağırmaya başladı, ben de vücudunun değişik bölgelerine bıçak vurup, lokantanın önünde bulunan taksiye binerek kaçtım. Burada polis ekipleri yakaladı" dediği öğrenildi.

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