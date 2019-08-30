Emine Bulut'un ailesi kızlarının tek hayalini açıkladı

Kırıkkale’de 18 Ağustos Pazar günü eski eşi Fedai V. (43) tarafından Menderes Caddesi üzerindeki bir restoranda 10 yaşındaki kızı F.B.V’nin yanında bıçakla öldürülen Emine Bulut’un (38) hayat hikayesini anlatırken anne Fadime ile baba Ahmet Bulut, gözyaşlarını tutamadı.

'HAYALİ DEVLET MEMURU OLMAKTI'



Emine Bulut’un tek hayali devlet memuru olmak istediğini anlatan anne Fadime Bulut, "Nereye giderse gitsin erkek gibiydi benim çocuğum. Çocukluğu hep güzel geçti. Ama çocuğu gibi onu da özel yetiştirdik. Çok iyi bir çocuktu. Okulda hiç dövüşmezdi, şikayet gelmezdi çocuğumdan. Başarılıydı, çok efendiydi, çalışkandı. Hep teşekkür takdir alırdı. Hep devlet işine girmek istiyordu. Halen dışarıdan üniversite okuyordu. Bilgisayar kursuna gidiyordu. Devlet işine girmek istiyordu. Hayalinde hep oydu." dedi.

'HEPİMİZİN ÇARESİ OYDU'



Emine Bulut’a evde ’müdür’ diye hitap ettiğini ifade eden Fadime Bulut, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Evimin müdürüydü. Çalışıyordu, adı da müdürdü. Evimin her şeyini o yapardı. Evimin direktörü oydu. Daha doğrusu bizi yöneten oydu. Babayı, kardeşlerini yöneten oydu. Müdürdü hep. Müdür koymuştum adını. Babasını doktora götürürdü, anneyi doktora götürürdü. Mahallemiz bile biliyor. Hepimizin çaresi oydu. Namazını hiç bırakmazdı. Kur’an-ını okurdu."