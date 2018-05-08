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Emine Erdoğan'dan Ece Erken'e: Sıra sende

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.05.2018 10:32 | Son Güncelleme

Şarkıcı Alişan ile Buse Varol, Swissotel'de gerçekleşen düğünle evlendi. Düğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da katıldı. Emine Erdoğan Ece Erken'e bakın ne dedi

Emine Erdoğan'dan Ece Erken'e: Sıra sende

Alişan ve Buse Varol'un düğününden bomba detay! Düğünde çiftin yakın arkadaşı Ece Erken ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan arasında sıcak bir diyalog yaşandı.

Ece Erken, Emine Erdoğan'ın kendisine "Alişan'ı evlendiriyoruz, artık sıra sende" dediğini söyledi.

Gecede Ece Erken'in 3 yaşındaki oğlu Eymen de Alişan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gitti. Erdoğan, minik Eymen'in başını okşayıp sevdi.

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çiftin nikah şahidi oldu.

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Anahtar Kelimeler:
alişan buse varol

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