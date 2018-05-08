Emine Erdoğan'dan Ece Erken'e: Sıra sende

Alişan ve Buse Varol'un düğününden bomba detay! Düğünde çiftin yakın arkadaşı Ece Erken ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan arasında sıcak bir diyalog yaşandı.

Ece Erken, Emine Erdoğan'ın kendisine "Alişan'ı evlendiriyoruz, artık sıra sende" dediğini söyledi.

Gecede Ece Erken'in 3 yaşındaki oğlu Eymen de Alişan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gitti. Erdoğan, minik Eymen'in başını okşayıp sevdi.

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çiftin nikah şahidi oldu.



