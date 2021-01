Emine Erdoğan "Otuz Sekiz Dilde Afrika Atasözleri Seçkisi 1" kitabının tanıtım programında konuştu:

Bu açılımın tarihsel kökenlere dayandığını aktaran Emine Erdoğan, "Afrika bize kapısı çalınacak bir akraba kadar yakındır. Afrika'yı bir bütün olarak seviyoruz ve ne mutlu ki aynı sevgiyi baktığımız her çehrede görüyoruz." ifadesini kullandı.

- "Her seyahat benim için bir keşifti"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neredeyse tüm Afrika seyahatlerine eşlik ettiğini hatırlatan Emine Erdoğan, bu ziyaretleri yalnızca bir refakat görevi olarak görmediğini, her seyahatin kendisi için büyük bir heyecan vesilesi ve başlı başına bir keşif olduğunu anlattı.

Tüm insanlığın aslında büyük bir aile olduğunu en çok bu yolculuklarda içselleştirdiğini belirten Emine Erdoğan şöyle konuştu:

"Hüzne boğulmuş kalplerin ve gözyaşının hiçbir tercümana ihtiyaç bırakmayan evrenselliğini gördüm. Çocuk, her yerde çocuktu. Bir annenin gözündeki endişe, dünyanın her yerinde aynıydı. Bizim kültür ve medeniyet kodlarımızda insanın insana emanet olduğu şuuru son derece yaygındır. Ben de hayatımda bu prensibi her zaman pratik etmeye çalıştım. Her bir seyahatin benim için ayrı bir hatırası var. Şu günlerde onları kayda geçirmeye çalışıyorum. Hatta evlere kapandığımız salgın günlerinde bu seyahatleri bir hatırata dönüştürme denemesi dahi yaptım. Belki önümüzdeki aylarda yayımlanır, sizlerle de paylaşma imkanı bulabilirim."