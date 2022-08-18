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Emine Erdoğan'dan atıklardan organik gübre elde eden Selçuklu Belediyesine tebrik

18.08.2022 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emine Erdoğan'dan atıklardan organik gübre elde eden Selçuklu Belediyesine tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, atıklardan organik gübre elde eden Konya Selçuklu Belediyesini tebrik etti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Anadolu Ajansı Yeşil Hatta yayımlanan, "Konya'da atıklar organik gübreye dönüşüyor" başlıklı haberi paylaşarak, "Sıfır Atık hareketini yeni bir çevreci anlayışla uygulamaya geçiren Konya Selçuklu Belediyesini tebrik ediyorum. Pazar yerlerinde çöpe giden sebze, meyve atıklarından organik gübre elde ediyorlar. Uygulamanın tüm belediyeler için örnek olmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Sıfır atık

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