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  4. Emine Ün annesinin cenazesinde ayakta durmakta zorlandı! Emre Kınay yalnız bırakmadı

Emine Ün annesinin cenazesinde ayakta durmakta zorlandı! Emre Kınay yalnız bırakmadı

24.08.2021 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Emine Ün, koronavirüsle mücadele eden annesi Müzeyyen Bolverdi'nin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. Ün annesinin cenazesinde zor anlar yaşadı.

Geçtiğimiz hafta kendisinin ve annesinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Emine Ün, annesinin yoğun bakıma kaldırıldığı belirtmişti.

Emine Ün, sabaha karşı yaptığı paylaşımlarla annesinin vefat ettiği haberini duyurdu. Ün, "Annem... Kapkara gün, acımın tarihi yok" ifadelerini kullandı.

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Müzeyyen Bolverdi'nin cenazesi, bugün Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Koronavirüs olan Emine Ün'ün annesi hayatını kaybetti! &quot;Kapkara gün, acımın tarihi yok&quot;Koronavirüs olan Emine Ün'ün annesi hayatını kaybetti! "Kapkara gün, acımın tarihi yok"

Defin işlemleri sırasında oyuncu Emine Ün gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta oldukça güçlük çeken Ün'ü bu acı gününde arkadaşı Ayşe Tolga ve eski eşi Emre Kınay yalnız bırakmadı.

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Koronavirüs olan Emine Ün'ün annesi hayatını kaybetti! "Kapkara gün, acımın tarihi yok"Koronavirüs olan Emine Ün'ün annesi hayatını kaybetti! "Kapkara gün, acımın tarihi yok"
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Emine Ün Emre Kınay
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