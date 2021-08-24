Emine Ün annesinin cenazesinde ayakta durmakta zorlandı! Emre Kınay yalnız bırakmadı

Geçtiğimiz hafta kendisinin ve annesinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Emine Ün, annesinin yoğun bakıma kaldırıldığı belirtmişti.
Emine Ün, sabaha karşı yaptığı paylaşımlarla annesinin vefat ettiği haberini duyurdu. Ün, "Annem... Kapkara gün, acımın tarihi yok" ifadelerini kullandı.
Müzeyyen Bolverdi'nin cenazesi, bugün Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
Defin işlemleri sırasında oyuncu Emine Ün gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta oldukça güçlük çeken Ün'ü bu acı gününde arkadaşı Ayşe Tolga ve eski eşi Emre Kınay yalnız bırakmadı.
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