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Koronavirüs olan Emine Ün'ün annesi hayatını kaybetti! "Kapkara gün, acımın tarihi yok"

24.08.2021 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emine Ün, 10 gün önce kendisi gibi koronavirüs testi pozitif çıkan annesinin yoğun bakıma kaldırıldığını duyurmuştu. Emine Ün sabaha karşı annesinin vefat ettiğini ima eden paylaşımlarda bulundu.

Koronavirüs olan Emine Ün'ün annesi hayatını kaybetti! "Kapkara gün, acımın tarihi yok"

Emine Ün, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından annesine sarılıp öptüğü bir fotoğrafını yayınlayan oyuncu, "Şu an üzüntümün tarifi yok" diyerek annesinin yoğun bakıma alındığını duyurmuştu.

Emine Ün'ün annesinin kronik rahatsızlıkları bulunuyordu.

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Emine Ün sabaha karşı yaptığı paylaşımlarla annesinin vefat ettiği haberini duyurdu. Emine Ün, "Annem... Kapkara gün, acımın tarihi yok" ifadelerini kullandı.

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"AŞILARIMIZ YAPILMIŞTI"

Emine Ün, koronavirüs aşısı olmadıkları yönündeki iddialar üzerine de konuşmuştu. Ün açıklamasında şunları söylemişti: Annemin de, benim de aşılarımız yapılmıştı. 'Aşı olanlar asla koronavirüs olmayacak' diye bir şey yok... Sadece aşı olanlar genelde hastalığı daha normal şartlarda atlatabiliyor, o da kişiye göre değişebilen bir durum. Herkesin var olan hastalıkları ve yaşı farklı fakat annemin çok ciddi kronik rahatsızlıkları var..."


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Emine Ün
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